A la venta las entradas para ver el musical 'Grease' en Córdoba

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba ha puesto ya a la venta las entradas para el musical Grease, que en su gira por su 50 aniversario llegará al Gran Teatro.

En total, del 19 al 22 de octubre, habrá siete funciones de este espectáculo, cuyas entradas ya se pueden adquirir a través de este enlace.

Se trata de un montaje de SOM Produce, que cuenta con el mismo equipo creativo del musical Billy Elliot. Grease, el musical es el fenómeno de la cultura pop que narra la vida en el instituto de una pequeña ciudad americana en los años 50, habiéndose convertido en el gran musical del rock and roll por excelencia, además de en una de las películas musicales más taquillera de la historia.

Historia del musical

El musical Grease fue creado en 1971 por Jim Jacobs y Warren Casey. Recibe su nombre de la subcultura de la juventud obrera de la década de los años 50 cuyos miembros eran conocidos como los greasers. En una fiesta y ante unas cervezas, Jacobs y Casey fantaseaban sobre la posibilidad de crear un musical diferente, centrado en los días de oro del rock and roll. Poco después, Casey se quedó sin trabajo y dedicó su tiempo libre a escribir un borrador del libreto de Grease. Poco podían imaginar que aquella idea aparentemente trivial se convertiría en uno de los mayores éxitos de todos los tiempos.

Los primeros intérpretes del musical fueron actores aficionados y el teatro en el que se estrenó en Chicago no tenía ni butacas, por lo cual, los espectadores tenían que sentarse en el suelo sobre periódicos. No obstante, la energía que transmitía el espectáculo y sus divertidas canciones le reportaron pronto un enorme éxito entre el público.

Dos productores de Broadway, Ken Waissman y Maxine Fox, no tardaron en descubrir el potencial de la obra y compraron los derechos, adaptando algunas partes del guion, añadiendo nuevas canciones y dando mayor peso a la relación entre Danny y Sandy, que pasó a ser el eje argumental de la obra.

El 14 de febrero de 1972, Grease se estrenó en el Eden Theatre, situado en el circuito de Off-Broadway. La obra consiguió un gran éxito de público y siete nominaciones a los Premios Tony. Poco después se trasladó a Broadway, donde fue dirigida por Tom Moore y coreografiada por Patricia Birch. Tras pasar por grandes teatros, llegó al finalmente al Teatro Majestic, donde cumplió 3.388 representaciones y reportó ocho millones de dólares de taquilla.

Medio año después del estreno en Nueva York, Grease comenzó su gira por EEUU y Canadá, con un joven John Travolta de 17 años en el papel secundario de Doody. En poco tiempo, Grease dio la vuelta al mundo. En 1979, después de siete años representándose en Nueva York, pasó a la historia como el musical con más permanencia en Broadway hasta ese momento.

Debido al enorme éxito internacional de Grease, Paramount Pictures llevó el musical a la gran pantalla con John Travolta y Olivia Newton-John como protagonistas. La película lanzó al estrellato a la australiana en el papel de Sandy y consolidó la fama de Travolta con su papel de Danny. El film ha recaudado alrededor del mundo beneficios superiores a los 200 millones de dólares.

Las canciones Summer nights y You’re the one that I want fueron número 1 en las listas de todo el mundo, mientras que la canción Hopelessly Devoted to you fue nominada al Oscar en 1979. En el 2003, una encuesta de la cadena estadounidense CBS lo destacó como el Mejor Musical de Todos los Tiempos.

A lo largo de sus diferentes versiones internacionales ha sido interpretado por estrellas de la talla de Richard Gere, Billy Porter, Rosie O ́ Donell, Linda Blair, Sheena Easton, John Travolta, Olivia Newton John, Brooke Shields, Patrick Swayze, Jon Secada y un largo etc. incluyendo a Carlos Marín de Il Divo en una de las producciones realizadas en España.