La última entrevista de Mart: “Hay que escaparse de la contaminación social y dejarse ser uno mismo”

La emisora Rock FM ha publicado este jueves la última entrevista que concedió el cantante y compositor cordobés Manuel Ángel Mart, quien fuera líder de la banda Estirpe, y que falleció el 31 de octubre de 2021. La charla con el periodista y locutor Diego Cardeña que tuvo lugar unos días antes de su fallecimiento en la casa del cantante en Madrid.

En la entrevista, Mart aprovecha la presentación de su primer disco en solitario, Tierra y fe, que vio la luz poco después de su muerte, para celebrar la vida y contar, en pequeños fogonazos llenos de emotividad, el proceso por el que pasó durante siete años afrontando su enfermedad terminal, apoyado en su mujer y su hijo, a quienes dedicó parte del disco.

Por el camino, el cantante cordobés deja algunas reflexiones que hielan la sangre. Sobre todo por su capacidad para ver el lado positivo de las cosas. Con la muerte acechando, Mart arranca la entrevista agradeciendo la visita porque le llega “en unas circunstancias duras y bonitas”. Poco después hablará de cómo afrontó la enfermedad y defenderá que, sea cuando sea, “siempre es mejor que te digan una verdad absoluta que una mentira a medias”.

Eso, cuenta, lo aprendió en el trayecto en el que se ha enfrentado a la enfermedad. “He preferido siempre la verdad y enfrentarme a lo que posiblemente sea más duro, pero compensa mucho más”, reconocía el compositor de De paso, aquella canción que salió en mitad del confinamiento y que puso a muchos tras la pista de un nuevo trabajo que, canción a canción, narró todo el proceso vital en el que ha estado inmerso durante siete años.

Un disco, decía, que iba sobre el tiempo que se pierde sin que uno se de cuenta, y que él acertó a valorar en sus últimos años. “Siempre he sido una persona muy solitaria, muy introspectiva, he sabido saborear esos momentos a la hora de crear. (...) He estado tan cercano a mí y a mi familia, viendo la realidad de otra forma, y eso me ha hecho ser un estudioso de mi persona y de lo que tenía muy cerca”, cuenta Mart en la entrevista, en la que apunta, desde la sabiduría de quien ha asumido no hay nada que perder, que “todo tiene algo bonito. Incluso el egoísmo en equilibrio tiene su parte bonita”.

Para el cierre se deja un consejo. Buscarse a uno mismo. Lo hace cuando cuenta cómo fue su infancia, en una casa tan musical (es hijo de Manuel Martínez, cantante de Medina Azahara) que él acabó aparcando la música hasta los doce años para no volver a dejarla jamás, hasta su último día. En ese proceso, siempre fue Mart, un tipo inclasificable del que, como remarca Diego Cardeña, nadie hablaba mal.

“Hay que escaparse de la contaminación social y dejarse ser uno mismo”, recomienda el cantante cordobés, que decidió ser músico, “a pesar de”. y que tuvo la suerte de encontrar una banda y un equipo que le acompañó hasta el final. “Cuando uno sueña con ser o intenta hacer que su vida sea para dar música, está completamente de acuerdo con sacrificar cosas”, remató el cantante en una entrevista esencial que ya se puede ver íntegramente en la web de Rock FM en el siguiente enlace: https://www.rockfm.fm/entrevistas/noticias/mart-ultima-entrevista-antes-marchar-regalo-inolvidable-tierra-20220707_2184947