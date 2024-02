Uno de cada tres puestos en museos y centros culturales de la Junta está vacante

“Cuando hay un concurso de traslado, de promoción, o la gente se mueve, como sea en Cultura, su plaza ya no se cubre. El siguiente paso es desdotarlas. Y, como las desdoten, ya es cuando se perdió la plaza, aunque aparezca en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)”. Esa es la dinámica que denuncia José Ortega, responsable de la Sección Sindical de UGT de la Delegación Territorial de la Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Ortega habla de una “dinámica destructiva” que no parece instalada en la Delegación desde hace ya cinco años, como mínimo, y que concuerda con el relato que ha hecho la exdirectora del Museo Arqueológico de Córdoba, Dolores Baena, en su denuncia contra el actual delegado provincial, Eduardo Lucena, al que acusa, entre otras cosas, de vaciar de personal a este espacio museístico. Algo similar ha hecho el concejal socialista Antonio Hurtado, que contaba este sábado en redes que hay libros que no se pueden sacar de la nueva Biblioteca Grupo Cántico porque no hay personal suficiente para ir a buscarlos al sótano.

Los datos que aporta UGT evidencian que uno de cada tres puestos de trabajo en los centros culturales gestionados por la Junta de Andalucía en Córdoba están sin cubrir. Y también demuestran que así llevan desde el año 2019. Los porcentajes de puestos de trabajo que no se cubren han variado poco desde entonces. Con dos excepciones: el Teatro Cómico, que ha echado a andar de nuevo en los últimos dos años con las dos plazas que tiene previstas cubiertas; y la Sinagoga, que mantiene cubiertas sus dos plazas desde hace cinco años, aunque, según los sindicatos, “con personal de otros centros de apoyo” dada su alta demanda.

Un 42% de vacantes en la propia Delegación de Cultura

Quitando estos dos espacios, los problemas por falta de personal son los mismos en el resto de centros. A nivel general, de los 302 puestos de trabajo que tiene la Delegación, solo están cubiertos 195, según el último balance del sindicato. El resto, 107, un 35%, están vacantes. El centro que más sufre las consecuencias es la propia Delegación Territorial, ubicada en la calle Capitulares, donde el 42% de las plazas están desocupadas.

Le sigue en este ranking el Museo de Bellas Artes, donde solo están cubiertas 14 de las 23 plazas, por lo que tiene un 39% de puestos de trabajo sin cubrir. En tercer lugar, va el Museo Arqueológico, que cuenta con 62 plazas en su RPT, de las que 24 están vacantes (el 38%).

En Medina Azahara, Patrimonio Mundial de la Unesco, la situación no es mucho mejor, ya que el 34% de sus puestos de trabajo no los cubre nadie. En números redondos, el déficit de personal es de 16 de los 46 puestos que vienen recogidos en su organigrama.

Mejor están las cosas en la Filmoteca de Andalucía, donde están cubiertas 14 de las 19 plazas previstas, y en el Archivo Histórico, con sólo tres de los 13 puestos de trabajo vacantes. Finalmente, el centro que está mejor dotado es el C3A (Centro de Creación Contemporánea de Andalucía), con 13 de sus 14 puestos de trabajo ocupados.

La nueva Biblioteca arranca con un déficit heredado del 30% de personal

Mención aparte merece la nueva Biblioteca Grupo Cántico, que ha echado a andar con el mismo personal que había en la antigua, pese a que el espacio es mucho mayor y los servicios se han multiplicado. Es decir, la nueva biblioteca parte con un déficit de personal de 30% (no se han cubierto 10 de las 33 plazas previstas), con la salvedad de que el nuevo espacio requiere mucho más personal. En este ámbito, desde los sindicatos apuestan por duplicar el número de empleados para garantizar un funcionamiento adecuado. Según sus cálculos, en la nueva biblioteca deberían trabajar 66 personas para dar un servicio acorde a las nuevas instalaciones.

En el apartado técnico, los déficits son alarmantes en los dos museos principales de la Junta en Córdoba, el Bellas Artes y el Arqueológico, según publica La Voz del Sur, citando datos facilitados por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA) y organizaciones sindicales como CCOO.

Así, estos organismos señalan que, en el Museo Arqueológico de Córdoba hay 12 plazas de técnicos de museo, pero solo hay cinco cubiertas por cinco conservadores. Es decir, faltan siete técnicos (cuatro conservadores y tres ayudantes de museo), por lo que no hay ningún ayudante en el museo en la actualidad. Por su parte, en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, la situación es peor, porque, de seis plazas de técnicos de museo, hay solo una cubierta (el director), por lo que faltan el 80% de las plazas: dos conservadores y dos ayudantes de museo.

Sobre esta información, Ortega apunta que la mayoría de los puestos siguen vacantes o son cubiertos temporalmente. Por ejemplo, en el Museo Arqueológico y el Museo de Bellas Artes recientemente se han integrado dos ayudantes, pero otras posiciones clave, como la de técnico de difusión de Bellas Artes, permanecen sin personal estable. El resultado, a su juicio, es una “sangría constante” que se suma a “la externalización de servicios, como la limpieza y el mantenimiento”, lo que “agrava la situación, evidenciando una política de privatización que afecta la calidad y la sostenibilidad de estas instituciones”.

Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte no han valorado estos datos, a preguntas de este periódico.