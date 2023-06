Tres en uno: abre La inaudita, la nueva galería-librería-vinoteca de La Corredera

Los arqueólogos Juan Luis Piqueras y José Juan Torralbo y la gestora cultural Elena Moreno están detrás de La Inaudita, un nuevo espacio cultural que abre este jueves en la calle Rodríguez Marín, a unos metros del arco norte de la plaza de La Corredera, y que conjuga tres espacios en uno: galería, librería y vinoteca.

Se trata de un proyecto cooperativo, que busca, según detalla Moreno a este periódico, ofrecer una gestión cultural diferente a partir de la combinación de varios espacios en los que, además, tendrá mucho peso la creación local, empezando por su escaparate, decorado por la ilustradora madrileña afincada en Córdoba Ana Castiñeyra.

Ubicado en un local de 165 metros en forma de S, que conecta la calle Rodríguez Marín con el callejón de los Desamparados, La Inaudita se abre como una librería con ejemplares de segunda mano para, a continuación, dar paso a una galería de arte en la que expondrán artistas plásticos y fotógrafos poniendo su obra a la venta. Esta galería da paso al tercer espacio, que es una vinoteca con caldos de la tierra y cervezas artesanales made in Córdoba (de la marca Perro Flaco).

Además, La Inaudita será también un club de lectura y una ludoteca infantil los fines de semana con actividades para familias. Así como un laboratorio de ideas, que aceptará propuestas escénicas y de otros formatos, en las que lo prioritario sea impulsar la creación local. Rutas de fotografía, presentaciones de libros o recitales poéticos están ya en la agenda cultural en la que trabaja el equipo que está detrás de este espacio.

Un espacio que se abre este jueves a las 20:00 con la inauguración de la exposición Las rendiciones, de Jose Rojas, fotógrafo cordobés que transita entre la fotografía documental y la de autor. La muestra estará en La Inaudita hasta el 15 de junio y, a continuación, expondrá en la galería otro artista.

