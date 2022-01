Así será el Encuentro Internacional 'Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad', que se celebra en Orive

Más de una treintena de artistas, pensadores, periodistas y gestores culturales participarán la semana que viene en el I Encuentro Internacional Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad, organizado en el marco de Córdoba ciudad de las ideas, el proyecto cultural del Ayuntamiento de Córdoba y el creador Fernando Vacas.

Desde Córdoba Ciudad de las Ideas han informado en un comunicado de que el encuentro comprende "cuatro días para generar un espacio dedicado a la reflexión y el análisis sobre temas acuciantes del momento que vivimos". Entre los ponentes, están Niño de Elche, La Ribot, Soleá Morente, Joaquín Reyes, María Van den Eynde, Tomás Fernando Flores, María Almazán, Salvador Rueda, Ray Loriga, Daniela Zyman, José Guirao, Nieves Galiot, José Carlos Ruiz o Enma Ingala.

Todas las mesas se celebrarán en la Sala Orive, son de entrada libre y se retransmitirán también en streaming desde la web cordobaciudadelasideas.es. Además, habrá actividades en el Teatro Cómico y en la plaza de la Corredera.

El programa arranca el miércoles 26 de enero a las 18:00 con un coloquio titulado Las tradiciones subversivas entre la cantante Soleá Morente, el creador Niño de Elche y el periodista Tomás Fernando Flores. El jueves 27, a las 11:00 es el turno de Mundos sostenibles, que sienta a Lánder Jiménez, María Almazán y Salvador Rueda, con la periodista Alejandra Alonso.

A las 12:30, es el turno de Artistas: entre el entusiasmo y la precariedad, donde participan el comisario Christian Domínguez, la artista Nieves Galiot, y la directora artística de la Thyssen Bornemisza Art Contemporary, Daniela Zyman, además del escritor y periodista Bruno Galindo. La sesión de tarde arranca a las 18:00 con La filosofía en la encrucijada: humanismo, posthumanismo y pensamiento crítico, que reúne al filósofo José Carlos Ruiz, la filósofa Emma Ingala y el periodista Gabriel Núñez Hervás. El jueves se cerrará a las 20:00 con una entrevista del escritor Carlos Pardo al cómico Joaquín Reyes.

El viernes, a las 11:00 es la mesa Culturas por inventar, con el director de la Fundación Montemadrid y exministro de Cultura José Guirao, la directora Andalucía Film Commission, Piluca Querol, el artista urbano Joseflowing y la directora de Flora María Van den Eynde. A las 12:30, la directora del Museo Arqueológico de Córdoba, Lola Baena, el exconcejal de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón, la arquitecta Stephanie Chaltiel y el arquitecto Curro Crespo abordan la temática: Ciudades de cultura: entre el patrimonio y la innovación.

Por la tarde, a las 18:30, charla a tres bandas bajo el título Siempre modernos entre el diseñador Alejandro Gómez Palomo, el escritor Ray Loriga y el periodista Borja Casani. A las 20:00, también en Sala Orive, se podrá ver el espectáculo Pièce distinguée n°45, de la coreógrafa y creadora La Ribot.

El sábado por la mañana, a las 11:00 en el Teatro Cómico, se proyectará la película documental Rediseñando el mañana de Pedro Aguilera, que estará en el coloquio posterior junto a Qi Kai Sheng, del Departamento de Sostenibilidad Ikea España, Ana Zamorano, presidenta de la Asociación de Amigos de Medina Azahara, Javier Orcaray, director de Espacio Plata, y el escritor Pablo García Casado.

El fin de fiesta será el sábado por la tarde en la plaza de La Corredera, con dos espectáculos: Cordobiana Sinfonía en La menor, de Javier Latorre y con Karen Lugo; y The past, the water, the seed Pieza en 3 movimientos, a cargo de la Escuela de Danza y Arte Dramático de Córdoba y la Córdoba Drumming Ensemble.

El programa completo está accesible en la web de Córdoba Ciudad de las Ideas.