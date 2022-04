Rafa Sánchez, líder de La Unión, repasará su música y su historia en Córdoba

Rafa Sánchez, el icónico líder y cantante de La Unión, pasará por el Palacio de Congresos de Córdoba el próximo 30 de abril como tercer invitado del ciclo Historias A Base de Música, que incluye un encuentro y pequeño concierto en el que repasará su historia y la de una de las bandas más importantes del pop español.

Sánchez llega a Córdoba tras haber iniciado una nueva etapa en su larga y exitosa carrera musical. Después de 36 años con La Unión, Rafa Sánchez, su líder y cantante, ha arrancado su carrera en solitario y ya ha dejado que se escuchen dos sencillos del que será su primer LP Solo para adultos, “una visión desde la madurez del mundo que nos rodea, que compilará los temas que poco a poco irá desgranando en las plataformas de música y video y que románticamente le gustaría que se editase en vinilo”.

Al igual que ya ocurriera con Los Secretos y Pancho Varona, Rafa Sánchez propondrá en su paso por Córdoba un original formato acústico, en el que, de forma íntima, contará su historia y la de una de las bandas más conocidas y de mayor recorrido de la música española. En palabras del propio Rafa: “De los 36 años que he pasado con La Unión, no solo me llevo un puñado de vivencias, de lugares y anécdotas; también me llevo un montón de canciones que han sido un hito para toda una generación y que me van a acompañar este año en lo que he llamado Lobo Hombre Tour como homenaje a la canción con la que empezó todo”.

Se suben con Rafa al escenario músicos de la antigua formación, como Fermín Villaescusa a los teclados y Mario Cea a la guitarra. Con ellos, hará un extenso repaso por las canciones más icónicas de La Unión: Sildavia, Maracaibo, Ella es un volcán, Vuelve el Amor y Lobo Hombre en París.

El concierto comenzará a las 20:00, aunque existe la posibilidad de adquirir un pase meet and greet, con el que se puede acceder a la última media hora de la prueba de sonido, así como saludar al artista, conversar brevemente y hacerse una foto con él.

Es la filosofía de Historias A Base De Música, un ciclo de eventos musicales en el que artistas y bandas míticas de nuestro país cuentan su historia a sus fans de una forma coloquial y cercana; a la vez que interpretan algunas de sus canciones más emblemáticas.