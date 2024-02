Quique Sarzamora muestra su obra pictórica reciente en Espacio Gala

El artista plástico Quique Sarzamora expone De la imagen tradicional a los cuerpos del alba en Espacio Gala desde el 29 de febrero al 28 de abril. Se trata de una colección de pinturas recientes, campos de color y una profunda revisión de los elementos básicos de la pintura comisariada por el también ex residente Ignacio Estudillo. La inauguración de la exposición será el día 29 de febrero a las 18:00.

Quique Sarzamora, quien residió en la Fundación durante el curso 2018-2019, vuelve así para su primera exposición individual en Córdoba tras exponer en el CAC-Vélez Málaga. El artista ha manifestado sobre esta exposición que “todo este cuestionamiento que me he planteado surgió en la Fundación, y ahora tengo la oportunidad de mostrar hasta dónde he llegado”.

El comisario de la muestra, Ignacio Estudillo, ha escrito que “la pintura en Quique tiene esa cualidad especial de vínculo entre los cuerpos y las imágenes por su historia, su manera de ocurrir y de existir. Estas formas de la pintura nos pueden servir de apoyo para construir una nueva relación crítica con las imágenes, para situarnos mejor en este mundo cada vez más visual”.

Quique Sarzamora (Marchena, Sevilla, 1992), es graduado en BBAA por la Universidad de Sevilla en 2015 y Máster en Producción Artística Interdisciplinar en la Universidad de Málaga (2017). Se forma adicionalmente en cursos y talleres con artistas de reconocido prestigio como Antonio López, Chema Cobo o Ignacio Estudillo. Ha sido residente de la decimoséptima promoción de la fundación Antonio Gala para jóvenes creadores y expuesto individualmente en. C.A.C Francisco Hernández. Vélez Málaga (2024) o Galería Magase Art Gallery. Sevilla (2021).

Ganador del III certamen de arte Emergentes de la universidad de Loyola entre otros reconocimientos, su obra ya forma parte de colecciones como las de la fundación Marqués de Guadalcanal o el Excelentísimo Ayuntamiento de Marchena.