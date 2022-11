La productora y dj Ylia, protagoniza la nueva edición de Electronic Lunch

La promotora cultural Electronic Lunch ha anunciado un nuevo picnic electrónico en el Centro de Creación de Andalucía (C3A) de Córdoba. Será el próximo sábado 19 de noviembre y volverá a ofrecer sesiones de música electrónica al aire libre, talleres y actividades infantiles y un punto de gastronomía para echar el día de baile sin que flaqueen las fuerzas.

La última vez que se celebró una edición de Electronic Lunch fue en octubre, y congregó a casi dos mil personas, atraídas por esta apuesta por la música electrónica para toda la familia en horario diurno. Para esta nueva edición, la promotora andaluza ha anunciado como cabeza de cartel Ylia, la productora y dj alicantina pero afincada en Barcelona, donde es una de las figuras más importantes de la escena electrónica.

Susana Hernández Pulido es pianista de formación clásica, y empezó su trayectoria pinchando breakbeat y electro en Andalucía, donde vivió durante una larga temporada entre Málaga y Sevilla. Fue en esta última ciudad donde comenzó a centrarse en la producción, haciéndolo además, desde múltiples direcciones. Como Terence, alias personal con el que indaga en su pasión por el ambient cósmico; como Bola del Desierto (con el Pony Bravo Darío del Moral) y, ya ubicada en Barcelona, con People You May Know, su proyecto junto a Phran.

Además, todo esto lo ha compaginado durante años con la puesta en marcha de su propio sello, Animah Records o la gira como instrumentista de confianza de Niño de Elche y su reciente alianza con Refree. Además de todo esto - por si fuera poco - sigue pinchando sin parar, dirige el espacio radiofónico mensual La Guarida, en dublab.es, y comparte sus amplios conocimientos con los alumnos de dos escuelas de música locales.

La artista alicantina estará acompañada ese día por los djs cordobeses Juani Cash, David Escudero, Fernando Sánchez, Bony Stuche, y los sevillanos Marinelli y Mendiguetto. Esta nueva edición llega cargada de techno, breaks y house.

Como siempre, los asistentes podrán acceder de manera totalmente gratuita (con aforo limitado y acceso en orden de llegada) desde las 12:00 y disfrutar de las sesiones programadas hasta las 20:30. En el mismo recinto, la organización tiene distribuidos diferentes tipos de Food Trucks con menús variados a la carta para que la experiencia al aire libre sea mucho más completa y divertida. Además, habrá, como es habitual, actividades infantiles y una exhibición de skate.