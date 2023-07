Primera promoción de residentes en la Fundación Gala sin el dramaturgo

La Fundación Antonio Gala continúa con su labor de formación para jóvenes creadores tras el fallecimiento del dramaturgo el pasado mes de mayo. En este antiguo convento del Corpus Christi acogerán a catorce artistas nacionales e internacionales desde octubre hasta mayo de 2024.

Esta semana la fundación ha publicado la lista de creadores admitidos en su promoción número 22. En esta ocasión se han seleccionado a cinco artistas plásticos o visuales, ocho escritores (cinco narradores, dos poetas y un dramaturgo), y una compositora.

Todos ellos convivirán y trabajarán codo con codo con el objetivo de continuar su desarrollo en el mundo del arte, como ha venido ocurriendo en cada promoción de la residencia de creadores.

En la convocatoria de estas becas, que se anunció el pasado mes de febrero, los artistas deben presentar al comité sus proyectos creativos propios sobre los que trabajarán una vez admitidos en esta fundación.

Para ello, contarán con el apoyo de los tutores de cada área. Esta promoción está formada por jóvenes procedentes de España, Brasil, China, Chile, Colombia y Cuba.

