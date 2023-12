El podcast 'Anguita y Julio', premio Asecan del cine andaluz en la categoría de otros formatos

El podcast Anguita y Julio, producido por Cordópolis y elDiario.es ha resultado ganador en la categoría de otros formatos de los premios de la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía (Asecan), entregados este viernes. En la gala ha resultado premiado también el cineasta cordobés F.J.Gutiérrez, ganador a la mejor dirección de La espera.

Anguita y Julio, que hace sólo unos días lograba el XXXVIII Premio Córdoba de Periodismo, que otorga la Asociación de la Prensa de la provincia, se ha convertido en el primer ganador del premio Otros Formatos de los Asecan, tras imponerse al resto de candidatos: Behind Blasphemous II, serie documental/making off de The Game Kitchen sobre el videojuego Blasphemous II; y La vuelta al mundo, cortometraje didáctico enmarcado en el proyecto educativo transmedia de LabProCom (Universidad de Sevilla) sobre la primera vuelta al mundo.

En la entrega del premio este viernes en Sevilla, se ha valorado que el trabajo premiado es “un relato sonoro tan riguroso como emocionante, sobre un hombre y un político único”.

Se trata de un podcast narrativo, que ya estuvo nominado a los premios Gabo de periodismo en castellano, que cuenta la historia del político comunista y referente de la izquierda en España Julio Anguita. Narrado por los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José María Martín, este documental sonoro de seis episodios descubre la persona que hay detrás del personaje público a partir del testimonio de su círculo íntimo, con su familia y amistades como Yayo Herrero; políticos como Alberto Garzón, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Javier Arenas o Felipe Alcaraz y los periodistas Iñaki Gabilondo, Pedro J. Ramírez, Rodolfo Serrano o Andrés Gil.

ASECAN OTROS FORMATOS



Reconociendo el talento en cualquier formato de creación audiovisual en Andalucía, el Premio Asecan Otros Formatos ha recaído en el podcast #AnguitayJulio de @Cordopolis_es y @eldiarioes #ASECAN36 pic.twitter.com/HNSYLhCeNx — ASECAN (@ASECAN__) 15 de diciembre de 2023

Los premios

La Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía (Asecan) ha entregado esta noche los 36º Premios Asecan del Cine Andaluz en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, FIBES, entorno que acoge por segunda vez los tradicionales galardones que reconocen el trabajo y las obras de los cineastas andaluces anualmente.

Con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Sevilla, a través de Contursa, Sevilla City Office, y el apoyo de la Fundación AISGE, la Fundación SGAE, Cines de Andalucía, AEDAVA y EGEDA, los Premios Asecan se han transformado en una cena que ha reunido al sector para celebrar la cosecha cinematográfica de 2023 con los primeros galardones y reconocimientos del año.

Este año la entrega de premios ha sido protagonizada por el actor malagueño Antonio de la Torre, que ha recogido el Premio Asecan de Honor de manos de Alberto Rodríguez, una distinción que reconoce su dilatada trayectoria como uno de los intérpretes andaluces más relevantes del panorama cinematográfico actual, y uno de los principales embajadores de Andalucía en su desempeño profesional.

La película ‘Te estoy amando locamente’ del malagueño Alejandro Marín, para Escándalo Films, ESCAC Films, Zeta Studios, La Pepa Films y Canal Sur Radio y TV, ha sido la triunfadora de esta edición de los Asecan al hacerse con los Premios Película y Dirección Novel, que han recogido el propio Alejandro Marín, y el productor Manuel Yebra.

‘El Hijo Zurdo’ recogió el primer Asecan Sevilla&me Sevilla Film Office a la Mejor Serie de televisión del año, así como el Asecan Guion para Rafael Cobos y el Asecan Dirección para Rafael Cobos y Paco Baños.

El cordobés F. Javier Gutiérrez, premiado

En la categoría de Dirección se ha otorgado este año un ex aequo al cordobés F. Javier Gutiérrez, que también gana el Asecan Dirección por su trabajo en ‘La espera’.

Por su parte, la actriz malagueña Kiti Mánver ha logrado el Premio AISGE Interpretación Femenina por su papel protagonista en ‘Mamacruz’ de la venezolana afincada en Sevilla Patricia Ortega, mientras que el gaditano Manolo Solo se ha hecho con el Premio AISGE Interpretación Masculina por su trabajo en ‘Cerrar los ojos’ de Víctor Erice.

El Asecan Música Original también se ha resuelto con un ex aequo, un honor compartido por el compositor Pablo Cervantes reconocido por la partitura del documental ‘Aníbal. El arquitecto de Sevilla’ de Paco Ortiz; y la compositora malagueña Paloma Peñarrubia por la composición musical de ‘Secaderos’ de Rocío Mesa.

El director Alejandro G. Salgado ha recogido el Premio Asecan No Ficción para ‘Un día Lobo López’ de La Maleta Films; mientras que el Premio Asecan Cortometraje ha sido para ‘Actos por partes’ del granadino Sergio Milán.

Ya en las categorías más tradicionales de los Asecan, el Premio Juan Antonio Bermúdez Labor Informativa se lo lleva el periodista Manuel Bellido por toda una carrera dedicada a la información cinematográfica; el Premio Juan Antonio Bermúdez Labor de Difusión del Cine en Andalucía ha sido para la Digitalizadora de la Memoria Colectiva; y el Premio Libro de Cine, este año se concede a ‘Alberto Rodríguez, director de cine’ de Luis Álvarez Borrero y Pedro Álvarez Molina, en Ediciones Sílex.

Durante la gala de entrega de los 36 Premios Asecan del Cine Andaluz, la red Cines de Andalucía y la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (AEDAVA) hicieron entrega del Premio Industria – Cines de Andalucía 2023 a Mundoficción Producciones por su compromiso con la producción de películas con valor de pantalla, pensadas para el disfrute del público desde la comedia, y por su decidida tarea en la promoción de sus historias, con un arraigado componente andaluz y una demostrada preocupación por generar industria audiovisual y riqueza en el territorio.

En esta edición de los Premios ASECAN se han recibido en total 370 inscripciones, superando en más de 100 las 265 del año pasado, de las cuales 131 han sido para las categorías colectivas y 202 para las individuales. Entre las categorías colectivas han concurrido 31 largos de ficción (el doble que el año pasado), 29 largos documentales, 52 cortometrajes, 11 obras de otros formatos y 8 series.

La ceremonia de entrega de los 36 Premios ASECAN del Cine Andaluz ha contado con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Sevilla, a través de Contursa Sevilla City Office, con la colaboración oficial de Fundación AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), Fundación SGAE y Sevilla&me; y con el apoyo de Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), la red Cines de Andalucía y (Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía).