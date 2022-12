Dos paseos por la Córdoba de 'El collar de la paloma'

Dos paseos por la Córdoba de Ibn Hazm y El collar de la paloma. Esa es la actividad impulsada por el historiador y académico Fernando Penco y la Real Academia de Córdoba, que conmemora el milenario de esta obra maestra de la literatura universal a pie de calle. Será los días 27 y 28 de diciembre, con dos rutas arqueológicas dirigidas por Penco, con entrada libre hasta completar 40 plazas.

El historiador explica que El collar de la paloma es una verdadera fuente arqueológica que desvela aspectos tanto topográficos como urbanísticos de la Córdoba amirí en la que vivió su autor, un Ibn Hazm que escribió esta obra en su exilio en Xátiva entre 1018 y 1022.

De este modo, la Real Academia pretende, a través de estas dos salidas arqueológicas, homenajear el milenario de uno de los libros más relevantes de la literatura Andalus, y cuya celebración “ha pasado prácticamente inadvertida” en Córdoba.

El principal objetivo es tratar de transmitir la importancia de esta obra como fuente histórico-arqueológica y como elemento-guía del paisaje urbano en el que transcurrió la obra y que aún sigue “tan presente en la ciudad en monumentos tan emblemáticos como la Mezquita-Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Puente Romano, la Puerta de Sevilla y del Puente o la Iglesia de San Lorenzo, así como otros espacios arqueológicos que también aparecen en el libro, como Medina al-Zahira, los arrabales de Saqunda, Munyat al Mugira o Balat Mugit, el famoso palacio de al-Rusafa o los cementerios de los Banu Marwan y Bab Amir.

La primera ruta, de carácter más biográfico, tendrá lugar el martes 27 a las 11:00, partirá de la Iglesia de San Lorenzo y recorrerá los espacios en los que creció Ibn Hazm.

La segunda, centrada en El collar de la paloma, partirá el miércoles 28 a las 11:00 de Puerta Sevilla, para recorrer la zona de la Mezquita, el Puente Romano o Saqunda, entre otros emplazamientos.

