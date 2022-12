'Paisajes encontrados' enseña los lugares de la infancia del pintor José María Puerta Muñoz

La Galería de la Arpillera del Palacio de la Merced, sede de la Diputación, acoge desde este martes la exposición 'Paisajes encontrados', una muestra que reúne obras del pintor José María Puerta Muñoz, en concreto paisajes y entornos por los que ha transitado el pintor, y que puede visitarse hasta el 10 de enero.

La delegada de Turismo de la institución provincial, Inmaculada Silas, ha destacado de la pintura de Puerta que “el paisaje y la reflexión sobre los entornos cotidianos entre los que deambula constituye su materia principal. Es el contacto sensitivo lo que le ha ido llevando a un determinado lenguaje pictórico”.

“Ahora tenemos el orgullo de tener aquí estas obras, para que todos los cordobeses que quieran puedan disfrutar de la belleza de estos cuadros y de la obra de un pintor que lleva diez años dedicado a la pintura”, ha señalado.

Por su parte, el artista ha destacado que “la pintura que hago está dentro de la técnica figurativa, evitando el realismo, porque lo figurativo me da la opción a expresar lo que siento cuando hago un paisaje”.

En cuanto a los lugares reflejados en sus cuadros, Puerta ha señalado que “soy natural de Jaén, pero he vivido parte de mi vida en Córdoba y en Sevilla y esos son los paisajes que he recopilado y reflejado en esta exposición; he intentado que se encuentren y de ahí el nombre de la muestra”.

La muestra puede visitarse del 20 de diciembre al 10 de enero en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas. Los sábados, domingos y festivos el horario de visitas será de 10,00 a 14,00 horas.