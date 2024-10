'Norma', primer estreno absoluto de Antonio Ruz en Córdoba: “Es posible que siente un precedente”

El coreógrafo cordobés Antonio Ruz (Córdoba, 1976) ha tenido que esperar más de 30 años de carrera profesional para tener su primer estreno absoluto en Córdoba. Un largo y multipremiado camino en el que, aunque siempre se ha sentido querido por la ciudad, nunca hasta este viernes había tenido la oportunidad de hacer una premiere en sus teatros. Esa espera concluye con Norma, su nuevo espectáculo, que se podrá ver en primicia mundial este viernes en el Gran Teatro de Córdoba.

Premio Nacional de Danza y, desde hace semanas, director del Centro Coreográfico de Córdoba La Normal -primera carambola-, Antonio Ruz ha presentado este jueves su nuevo espectáculo, con el que arranca la temporada de otoño en los teatros del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE). Norma es un proyecto que se ha ido gestando desde hace años y que invita a reflexionar críticamente sobre el concepto de normalidad.

A diferencia de las últimas obras que ha presentado en Córdoba con su compañía, Norma no parte de una obra literaria o musical preexistente, sino que es un trabajo original que ha ido surgiendo desde cero, con la premisa de explorar la noción de normalidad a través del cuerpo danzante. “Ese concepto ha ido mutando y cambiando, gracias a nociones filosóficas y sociales, para acabar hablando de lo que significa salirse de la norma”, comentó el coreógrafo. El resultado es una pieza híbrida, colorista y auténtica, que, en palabras del propio Ruz, “habla de la libertad de ser uno mismo, de lo que uno hace cuando está delante del espejo y no te mira nadie”.

O de lo que uno siente cuando descubre un diario antiguo. Le ocurrió al propio Ruz hace unos meses, cuando su madre le pidió que se llevara una mochila vieja y en su interior halló un cuaderno. Lo había escrito cuando tenía 17 años y estaba en una fase vital en la que la aceptación de su condición sexual le generaba frustración, vergüenza, aislamiento y culpa. 31 años después, estaba en la misma casa, leyendo aquel cuaderno cuando encontró un capítulo en el que ponía: “Quiero ser normal”. Segunda carambola.

La normalidad en tiempos de redes sociales

“Todos nos hemos sentido al margen o diferentes en algún momento, ya sea en el colegio, en la familia… Esa sensación de no pertenencia. Los artistas tenemos la suerte de poder hablar a través del arte de lo que nos escuece, de lo que nos llama la atención o nos genera preguntas o cuestiones”, reflexionaba al respecto al creador, que apuntaba también al propio canon que existe en torno a la normalidad: “Intentamos todo el tiempo vender una imagen de nosotros que no es la habitual, pero es la que nos imponen los códigos sociales”.

Mucho de esos estereotipos en torno a la imagen del cuerpo que fomentan Instagram o Tik Tok hay en Norma, una pieza que, según su autor, cuenta con una escenografía llamativa y un vestuario en constante transformación, creando una atmósfera que oscila entre lo onírico y lo sublime. Un show articulado alrededor de un reparto diverso de cinco intérpretes que dan vida a un ritual escénico donde se contraponen lo normativo y lo distinto, lo cotidiano y lo raro, lo bello y lo feo.

El equipo artístico está dirigido y coreografiado por Antonio Ruz, con dramaturgia de Rosabel Huguet, música a cargo de Aire y un diseño de vestuario y escenografía realizado por Roberto Martínez. La iluminación ha sido creada por Olga García, mientras que los intérpretes son Begoña Quiñones, Chelís Quinzá, Carlos Carvento, Alicia Narejos y Manuel Martín. Además, Elia López ha asistido en la coreografía, y la producción ha estado a cargo de Paola Villegas y Gabriel Blanco, con el apoyo del IMAE Córdoba, Teatro Central de Sevilla, Teatros del Canal de Madrid y Tanzbiennale Heidelberg.

Un trabajo de varios meses hasta culminar en su primer estreno absoluto en Córdoba, un hecho que Ruz no ha dudado en destacar como especialmente significativo: “Es posible que siente un precedente, y que a partir de ahora los estrenos se gesten en La Normal y se estrenen en un espacio del IMAE. No solo los nuestros, sino de los propios residentes”, afirmaba el creador, que no escondía que estrenar en casa puede parecer fácil, pero “conlleva una gran responsabilidad”.

