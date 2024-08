Sidecars celebrará sus 18 años en la música con un concierto en Córdoba

Después de una exitosa gira de teatros en la primera mitad de 2024 con un formato electroacústico, Sidecars ha anunciado nuevas fechas de conciertos para este verano y último trimestre del año, cronograma en el que ha incluido a Córdoba. La última vez que el grupo estuvo en la capital fue en 2021 con motivo del Festival de la Guitarra.

La banda se encuentra de aniversario celebrando sus 18 años en la música. El trío madrileño de la Alameda de Osuna, formado por Juancho (guitarra solista y voz), Gerbass (bajo) y Ruly (batería); actuará en la Sala Impala de Córdoba el 8 de noviembre a partir de las 22:30. Las entradas ya están a la venta por un precio de 28 euros.

A finales del pasado año, Sidecars dio a conocer su último single hasta el momento: Hasta que cierro los ojos, un sencillo de pop que sirvió de preámbulo para la gira de teatro que ha desarrollado durante el primer semestre de 2024. El tema condensa la vital y turgente esencia del pop en poco más de cuatro minutos, que arranca con acordes limpios, encerrando en esa intimidad la pureza que aborda el sentimiento amoroso sin ambages.

La frescura en la interpretación, sus canciones y el compromiso con el público son lo que ha hecho crecer a Sidecars durante estos 18 años, vividos entre estudios de grabación, miles de kilómetros de carretera y centenares de escenarios; un dulce viaje en el que han ido concretando e implementado un estilo y un sonido que le han situado como un grupo de referencia indispensable del pop español.

