Serrat anuncia concierto en Córdoba

La gira de despedida de Joan Manuel Serrat El vicio de cantar 1965-2022 llegará el próximo 25 de septiembre al Teatro de la Axerquía. Las entradas para este concierto salen a la venta este jueves 19 a las 10:00 a través de jmserrat.com y teatrocordoba.es, según ha informado la compañía Riff Music.

La última gira de uno de los cantautores, poetas y compositores más relevantes de España y América Latina, arrancará en abril de 2022 en el Beacon Theatre de Nueva York, concretamente el 27 de abril y está previsto que la gira finalice en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre, pero antes hará una parada, el 25 de septiembre, en Córdoba.

Toda la información y venta de entradas en jmserrat.com

El último concierto de Serrat en Córdoba fue hace cuatro años, también en el Teatro de la Axerquía y durante el Festival de la Guitarra.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!