Lila Horovitz ofrece una vibrante máster class de contrabajo con música de Astor Piazzolla

La contrabajista y miembro de Astor Quintet, Lila Horovitz, ofreció ayer varias máster classes en la Iglesia de la Magdalena en las que hizo gala de su profundo conocimiento de los elementos técnicos, estilísticos y estéticos del tango y de la música de Astor Piazzolla y de su particular y enérgica forma de tocar el contrabajo.

El Festival Internacional de Piano (FIP) Guadalquivir apuesta así por “la formación de jóvenes talentos de la mano de artistas de la talla de Lila Horovitz, lo que supone una oportunidad única de aprender y mejorar y de enriquecer su interpretación, en este caso, del contrabajo”, resaltó la directora artística del Festival, María Dolores Gaitán, que agradeció a la Fundación Cajasur su colaboración para hacer posible una actividad “que es todo un lujo”.

Lila Horovitz apuntó que en el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla (1921-1992) y “con la evidencia del pleno arribo de su música a los circuitos académicos del mundo entero, encuentro necesaria la comunicación de toda una información que no ha sido recopiladas hasta la fecha. Se trata de un bagaje que se ha ido transmitiendo de forma oral y presencial de maestros a alumnos, de colega a colega, de director a ejecutante, en escenarios, bares y orquestas, pero que no se había metodizado para ser comprendido por músicos que no hubieran tenido un acercamiento vivencial a la música de Buenos Aires”.

La intérprete comenta que “las partituras que nos llegan de la música de Astor Piazzolla son siempre, sin excepción, incompletas y desajustadas al resultado sonoro” por ello, “esta máster class es una puesta en práctica de la transmisión de estos elementos, para dar herramientas a los músicos que se acercan a la música de Astor Piazzolla y entienden que existe mucha más información que la que pueden recoger las partituras”.

Esta master class es, en definitiva, “un trabajo de divulgación basado en la certeza de que cualquier persona que lo desee puede, con la correcta información, acceder al universo sonoro de una música ajena a su cultura o experiencia”, añade.

La contrabajista toca hoy sábado junto a sus compañeros de Astor Quintet en el Palacio de Viana. “Participar en este festival es para mí un honor, una responsabilidad, pero sobre todo una gran oportunidad para divulgar mi visión de la música de Piazzolla, del tango, de mi instrumento, el contrabajo, dentro de este marco y de entusiasmar a muchos músicos para acercarse a ella”, afirma y reconoce que “Andalucía siempre ha sido un gran receptor y amplificador del tango, desde el Festival de Granada, el Conservatorio Superior de Granada (en el cual impartí varios cursos), la OJA , con quienes trabajé colaborando en la preparación de repertorio de Piazzolla y de Claudio Constantini, entre otros”.

