Lau Rey, joya del r&b femenino y urbano cordobés, lanza su primer EP

La artista Lau Rey, cantante y compositora nacida en Córdoba, acaba de publicar El Ritual su primer EP. Rey ha publicado su trabajo coincidiendo con el inicio de la primavera, un día que en el calendario de los rituales de brujas es llamado Ostara que simboliza el renacer, y la vida tras la muerte. Ostara está relacionada con rituales y fiestas diurnas, y esto es lo que viene a contar Lau Rey en su trabajo conceptual, una historia que habla de la muerte, el renacer, el empoderamiento y la festividad.

El EP El Ritual está formado por cuatro canciones: Ostara, Ojo x Ojo, Vudú y Adrede, y aunque hay concordancia entre canción y canción por la historia que narra en su letra y videoclip, el género de cada una es diferente, desde trap, house, electrónica hasta hyperpop.

Compuesto por la artista Lau Rey, cuenta con productores como Flidermark, Bengro y Sebastián Borromeo, que han dado su toque en cada una de las canciones. Si por algo se caracteriza la artista es por contar con personas diferentes en cada uno de sus proyectos y es que en esta ocasión, los videoclips del EP están dirigidos por Anabel ( Ostara ), Victor Toledano del equipo Atomika (Ojo x Ojo y Vudú), Saray Vera Espinosa y Marta Castilla Lucena (Adrede).

La portada realizada por Tamara nos muestra una bola de cristal y una mesa preparada para El Ritual.

