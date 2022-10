Un grupo de rock cordobés le dedica una canción a La Paquera

La música siempre ha sido una herramienta para contar historias. En este caso, rinde homenaje a una figura que como el grupo Dead Flamingos destaca “es un referente de la ciudad en la lucha por los derechos individuales de las personas”. Sara de Córdoba, popularmente conocida como La Paquera, fue un referente de la transexualidad en Córdoba en años en los que el colectivo era encarcelado incluso tan solo por verbalizarlo.

Dead Flamingos, grupo formado por Camilo Torres (compositor y voz), Carlos Marcial (guitarra y coros), Adriá Martinez (bajo y coros), Marc Valette (batería y compositor) y Marta Heredia (violín, percusiones y coros), le dedica ahora una canción. Como comenta el director de este vídeo, “el público de Dead Flamingos es heterogéneo y polivalente. Ellos reflejan la verdad de muchas realidades que a veces pasan desapercibidas, o no nos gusta escuchar”. “Nos gustaría llegar a todos esos y a tantos otros que aún no ven que hay muchos caminos que se hacen al andar, no solo el que cursa uno mismo'', señala el director del vídeo.

Camilo Torres propone “contar historias de personas que pasan al olvido, la marginalidad, tienen algo interesante que contar, o son un referente como es el caso de Sara de Córdoba 'La Paquera', de la que tenía el recuerdo de niño en los carnavales, y tras profundizar bastante en su historia no podía faltar hacerle una canción contando de la manera más fiel posible su vida”. Un objetivo muy claro que consiguieron gracias al director del videoclip, Joaquin Fernand.

“Sara de Córdoba es un personaje recordado por muchos cordobeses en su esencia más auténtica, la hogareña. Cuando los Dead Flamingos grabaron el tema y me propusieron lanzar el videoclip que la homenajeara, juntos consideramos varias opciones. La que más nos gustó fue aquella que permitiera reflejarla en su día a día, justo lo que nos contaban quienes la conocieron. No teníamos demasiados medios para construir la base audiovisual, así que imaginé una antigua cinta de cassette VHS que respetásemos de algún cajón en la que la viésemos siendo ella misma, como si alguien la hubiese inmortalizado con una de aquellas cámaras de vídeo antiguas y ahora esas imágenes, desde la distancia, nos dejen ver cómo se comportaba La Paquera de Córdoba cuando se sentía a gusto. Sin duda he buscado mostrar a La Paquera en una visión fiel, divertida y entrañable” , explica el director del videoclip.

La canción es de las primeras que crearon en los inicios de la banda, allá por 2019. Pero esta canción necesitaba una forma adecuada de llevarla al público y fue un tiempo después cuando decidieron hacerla “en un estilo más puro, con acústica y armónica ya que así se contaba mejor la historia”, añade Camilo. Y como es obligatorio, esta canción también muestra un mensaje de agradecimiento para este personaje “gracias a ella entre tantas, se allanó el camino para todos los colectivos y movimientos que vinieron detrás”.