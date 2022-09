La DJ B Jones, de Tomorrowland al festival Crazy Wold en Córdoba

Beatriz Martínez, la jienense más conocida como B Jones, una dj conocida internacionalmente, llega a Córdoba después de haber actuado en Tomorrowland, uno de los festivales con más asistencia de público a nivel mundial. B Jones llega al festival Crazy World, que celebra su primera edición el próximo 24 de septiembre en El Arenal.

El evento convertirá a la ciudad en el epicentro de la música electrónica y el reguetón en Andalucía, con más de 4.000 entradas vendidas hasta la fecha. El festival contara con dos zonas, la Comercial y Reguetón por la que pasarán artistas como B Jones, Mike Moratto, Inmita Palmera o la joven promesa cordobesa Álvaro AGA.

Según han destacado desde la organización, la decoración de esta zona, estará ambientada en un bosque encantado. “Una puesta en escena nunca vista antes en la ciudad”. Por otra parte, la zona T4, se inundará de los sonidos más vanguardistas de la música electrónica. Esta contará con el sevillano, también de talla internacional, Rafa Barrios, que ha recorrido las cabinas de medio mundo.

A Barrios lo acompaña el valenciano Jaime Soeiro, uno de los artistas nacionales con más peso en la escena. Addemás de Kassier, David Power, Pennyone, Robert Bueno, Javi Galán, Javi del Árbol y Juanra Gómez. En este caso la decoración de está ambientada en una estación o puerto “con contenedores marítimos y más sorpresas”.

Hasta el momento se han vendido más de 4.000 entradas para el evento, según ha informado la organización. Estas pueden adquirirse de manera física en Kon Q.; Decache Tablero; Arya y en El Relevo. Pero también a través de la web Xipocio.es.

