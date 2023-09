Depedro anuncia directo en Córdoba

El compositor y cantante madrileño Depedro ha anunciado nuevo concierto en Córdoba para cerrar la gira de sus discos Máquina de Piedad y Antes de que anochezca.

El cantautor recalará en la capital cordobesa el viernes 20 de octubre para ofrecer un concierto en la Sala Impala, en el polígono de Chinales. Será a las 22:30, con apertura de puertas una hora antes. Las entradas ya están a la venta a 25 euros.

Depedro cierra con una serie de conciertos, entre los que se incluye el de Córdoba, la gira de ambos discos, con la que quiere agradecer al público todo lo recibido en este tiempo. Se trata de una gira que comenzó en momentos de incertidumbre postpandemia y ha crecido en cada concierto proporcionando felicidad y emoción por donde ha pasado, dicen los promotores.

Mientras termina la grabación de su nuevo disco que saldrá el próximo año, estas son las últimas citas en las que se le podrá escuchar antes de un parón previo a la nueva gira.

El proyecto Depedro se inició en 2008 con el disco homónimo grabado con la banda estadounidense Calexico. Desde entonces hasta la actualidad, el cantante y compositor ha publicado cinco discos, varios pes y singles, así como el documental Casamance, sobre su viaje musical a Senegal junto a Ángel Carmona y la realizadora Paloma Zapata.

