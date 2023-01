Mteörik presenta su primer LP con un concierto en el Ambigú

Mteörik, la banda del músico y compositor vasco-cordobés Yonka Zarco, presentará este sábado 14 de enero en el Ambigú de La Axerquía su primer LP, un disco publicado por LSD Groove Records y que recoge tanto los singles que ha ido publicando el trío como nuevo material.

Según detalla la nota de prensa previa al concierto, tras la disolución de Los Dinosaurios, a finales de la anterior década, era la última banda rockera de Yonka Zarco -un guipuzcoano que lleva más de cuarenta años viviendo en Córdoba, creador y compositor de Corazones Estrangulados, La Reserva, Liviana, Superamigas y unas cuantas formaciones más-, comprendió que había llegado el momento de dar un giro importante al modo de producir música.

Llevaba varios años de Dj residente en el club Automático (Córdoba), sabía lo que se cocía en la actualidad musical y quería reflejar ese bagaje en sus propias canciones. El funk, la música electrónica, el rock, la psicodelia y el krautrock, ondas que formaban parte de su repertorio de dj, tenían que integrarse con naturalidad en la nueva andadura.

Para ello necesitaba algo más que unos buenos músicos que reprodujeran sus esquemas musicales y literarios. Necesitaba cómplices que comprendieran exactamente las nuevas intenciones y le acompañaran en un viaje sonoro cuyo incierto destino exigiría a los integrantes una búsqueda constante de nuevas claves, sonidos, ritmos y referencias.

Ahí es donde aparecen los cordobeses Paco Núñez, ex-Sentimental Donkey y ex-The Thimidos, y Joselu Cabezas, ex-Underwood y ex-The Cabots, y, tras una larga fase de experimentación, Paco a la guitarra, bajo y voz y Joselu, batería, programaciones y voz, consiguen ensamblarse en un proyecto que en un principio iba a contar con más miembros pero muchas veces la realidad demuestra que menos es más.

Aunque Mteörik son tres hasta ahora, no es óbice para que colaboren invitados de lujo como Rafa Martínez Guillén, trombonista de la Orquesta de Córdoba, Antonio Fernández al chelo, o Sol PJ y Maripaz Franco a la voz

Todo este bagaje ha conducido a la publicación de un disco homónimo, que el proyecto presenta este sábado a las 21:30 en el Ambigú, acompañado de una banda invitada y de Volpina, un proyecto de pop rock formado en Córdoba en 2020 por Migue Pérez y Mario Cano, y que también está a punto de publicar su disco debut.

