Montilla invita a sus vecinos a proponer actividades culturales

El Barrio que Quieres, proyecto de participación ciudadana del Ayuntamiento de Montilla, a través del cual ya se han aportado cientos de ideas para mejorar la vida de nuestros barrios, vuelve a activarse en otroño, en esta ocasión en relación a un tema muy concreto: la Cultura del municipio. “Vamos a poner en marcha de nuevo derivas participativas, en octubre y noviembre, tal y como hicimos durante el verano, aunque las ideas obtenidas en esta ocasión no irán al documento de Agenda Urbana sino que las analizaremos entre todos los ciudadanos y colectivos y las pondremos en marcha”, ha explicado el delegado de Participación Ciudadana, Valeriano Rosales.

Serán tres los temas que entre octubre y noviembre se pondrán sobre la mesa para que los ciudadanos opinen y propongan ideas concretas y soluciones factibles de mejora. Por lado, este 5 de octubre, a partir de las 19.30 el foco se pondrá en la Cultura, y más adelante en los Mayores y por último, en la Juventud y la Infancia.

Emplazar a la ciudadanía a buscar soluciones a los problemas cotidianos

El delegado de Desarrollo Local, Manuel Carmona, que ha acompañado al delegado de Participación Ciudadana en la presentación de las tres nuevas derivas participativas para el otoño ha explicado que desde el comienzo, en 2008, “El Barrio que Quieres ha sido una herramienta participativa para empoderar a la ciudadanía y sigue siendo una forma ágil con la que emplazar a los ciudadanos a caminar y derivar por los diferentes barrios e intentar buscar soluciones a los problemas cotidianos”.

Esta metodología, que ha sido usada durante el verano para un documento estratégico tan importante como la Agenda Urbana 2030, esta vez se enfocará en temáticas concretas como la Cultura. “La idea es volver de nuevo a lo pequeño, a aquellas acciones que se pueden materializarse en poco tiempo y con pocos recursos porque para los grandes proyectos en los que nos ha puesto el foco también la ciudadanía la herramienta sigue siendo la Agenda Urbana y la financiación europea”, ha explicado Carmona.

