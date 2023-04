‘Metrópoli’: así suena el rap distópico y del sur de los cordobeses Guerrita y Ciclo

Guerrita y Ciclo, el dúo cordobés que forman el rapero Rafael Guerra y el productor y beatmaker Javier Caleron, han publicado este viernes Metrópoli, primer adelanto de su nuevo trabajo, que lleva idéntico título, y que ha publicado el sello malagueño Ruanda Records.

Cinco años después de Loto y Papiro, la pareja de cordobeses afincados en Málaga, vuelve al ruedo editorial con un disco concebido como “un viaje distópico hecho realidad, marcado por un falso positivismo, donde lo fugaz es cada vez menos duradero y el reflejo de la imagen vale más que la misma persona”.

Combinando pasajes en los que se mezclan la crudeza, la crítica ácida, la ironía, incluso la desilusión tratada con humor en sus propias experiencias personales, el dúo invita al oyente a conocer una metrópoli en la que cada oyente vislumbrará lo que la ciudad esconde: individualismo, pantallas LED gigantes que ocultan el paisaje, callejas sin salida y fachadas grises cubiertas por lonas de colores policromáticos.

Toda la producción musical corre a cargo de Ciclo, uno de los beatmakers más importantes del país, y que aquí vuelve a mostrar su amplio abanico en la producción musical. Ritmos con influencia de Detroit, psicodelia, brasileños, library music... La paleta de sonidos que usa el productor cordobés se ensancha en un trabajo llamado a convertirse en clásico gracias a la fuerza de las letras de Guerrita, más afiladas y maduras que nunca.

Metrópoli es un viaje conjunto, además. Ciclo y Guerrita se han rodeado de algunas de las voces más potentes del panorama nacional, como Escandaloso Xposito, Miss C Line y Elphomega, así como en productores como Amber Window y a Gxnzx. El lanzamiento de este primer single, que llega acompañado de un videoclip dirigido por Alejandro Valderas, precede a la salida del disco homónimo, que se podrá escuchar en vinilo y en digital a partir del próximo 28 de abril.

