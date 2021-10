Mario Díaz vuelve con 'Fullería', un disco documental para superar el bloqueo postcovid

El músico cordobés Mario Díaz superó el bloqueo creativo al que le sumió la pandemia embarcándose en toda una aventura: un viaje por toda nuestra geografía en un autobús camperizado que también servía de estudio de grabación. ¿El resultado? Dos EPs en camino, del que podremos saborear un primer adelanto llamado Adivina el próximo viernes 29 de octubre, y un documental rodado durante la experiencia y que podremos disfrutar —como ambos EPs— en 2022.

Todo bajo un mismo nombre, Fullería, un concepto que resume la particularísima forma de componer del artista, tan dado a mezclar géneros y estilos. Pero para que la espera no nos resulte demasiado larga, Mario Díaz comparte desde hoy con nosotros el teaser del documental: apenas un minuto y medio que nos da más de una pista de esta singular odisea creativa y vital de un artista siempre en continua evolución.

"Al empezar la pandemia, perdí mi trabajo al tener que cancelar todos mis conciertos, fui padre por primera vez y la situación general me llevó de lleno a un bloqueo creativo. Necesitaba encontrar la inspiración; así que me fui de viaje en un autobús camperizado, en busca de experiencias que me ayudaran a escribir y grabar un disco en la carretera. Así conocí a algunas personas en el camino y sus historias me ayudaron a componer parte de estas canciones. Ha sido un viaje interior con muchos obstáculos, hasta conseguir grabar los temas en directo en diferentes lugares del país", explica el artista cordobés.

Con estas breves líneas resume toda una odisea creativa y vital, un periplo que le ha llevado por media geografía española y que ha fructificado no solo en las nuevas composiciones del cordobés, sino también en un documental que registra tan singular experiencia. De esta experiencia a bordo de un autobús reconvertido tanto en hogar ambulante como en estudio de grabación, nace Fullería, un proyecto multimedia que nos guiará por los entresijos del complicado arte de la creación y, también, por el día a día de un músico siempre en continua evolución.

¿Y el por qué de ese nombre, tan alejado en principio de un viaje como el que retratarán los discos y el documental?"Fullería es el nombre que he decidido utilizar para definir mi estilo musical, ya que hasta la fecha nunca he conseguido clasificarlo. Hago fullería porque toco estilos que realmente no sé tocar bien, pero siempre encuentro la forma de hacer que suenen bien", contesta el cantante, que confiesa ser "un fullero que mezcla géneros musicales para intentar clasificar un sonido inclasificable".