Tras la lluvia, el aluvión

El jueves 26 se prevé una jornada lluviosa y, para cuando escampe, el viernes, se anuncia un aluvión de estrenos de cine. Son tantos que los vamos a agrupar por parejas, empezando por dos películas de animación:

Quizás no será el estreno más potente o taquillero, pero permítanme que empiece por El chico y la garza, promocionada como la última película del maestro japonés de la animación, o del cine en general, Hayao Miyazaki (ya saben, uno de los octogenios). Es verdad que también se anunció su retirada en Ponyo en el acantilado y El viento se levanta y, por suerte o por obligación, no fue así, pero esta vez parece que va en serio. Y a quienes lo veneramos, no nos queda otro remedio que ir a despedirlo y, de paso, disfrutar de otra de sus joyas, confiando en sumergirnos de nuevo en el universo Ghibli, en la fantasía, la sensibilidad y la lírica de maravillas como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke, entre otras.

La historia se desarrolla en Tokio, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial. Mahito, un niño de 11 años, pierde a su madre en un incendio y se muda con su padre a una vieja mansión. Cuando su nueva madrastra, Natsuko, desaparece, Mahito, guiado por una garza gris, se embarca en una búsqueda que le lleva a otro mundo, un extraño reino en el que conviven los vivos y los muertos.

La película recoge aspectos biográficos del propio Miyazaki, así como algunas de sus constantes: el impacto de la guerra, el amor a la naturaleza, el costumbrismo, la fascinación por los aparatos voladores, etc. Imperdible para niños y adultos amantes de la animación, del Studio Ghibli, o, simplemente, del cine.

No solo de jamón cinco jotas vive el hombre; también nos gustan las aceitunas y las palomitas. Probablemente, el taquillazo de la semana será Trolls 3: Todos juntos, como es fácil de deducir, tercera entrega de las aventuras musicales de esos personajillos con tupé y purpurina.

Floyd, uno de los hermanos de Branch, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop para aprovecharse de su talento musical, Branch y Poppy tendrán que emprender un viaje tan aterrador como emotivo para reunir a la familia y rescatar a Floyd.

Según la presidente de DreamWorks Animation: “Este mundo y estos adorados personajes abrazan un humor lleno de buenos sentimientos que apuesta por la comunidad, la inclusión, la amabilidad y... toneladas de purpurina. El universo de Trolls se ha convertido en una fiesta musical que nadie se quiere perder”.

Le toca el turno a dos películas españolas: La primera es más bien una coproducción, La contadora de películas, que adapta la novela homónima de Hernán Rivera Letelier con guión de Walter Salles y dirección de Lone Scherfig.

Chile, años 60. María Margarita es una mujer con un don excepcional para narrar películas. Su talento la convierte en una fuente de alegría y distracción en una comunidad humilde que trabaja en las salitreras.

La película, que constituye un apasionado homenaje al cine, destaca por su humanidad, combinando el humor con el drama sobre un trasfondo de cambios culturales y políticos en el Chile de la época.

Alimañas es una comedia negra en la que dos hermanos muy diferentes buscan heredar un edificio propiedad de su anciana madre, y así mejorar su precaria situación económica.

La película presenta un reparto de lujo, con Carlos Areces, Jordi Sánchez, Loles León, Silvia Abril, Carmina Barrios y Antonio Resines, que interpretan a personajes pequeñitos, ruines y mediocres. Una comedia a ratos tierna, a ratos dramática y a ratos desquiciada.

También se estrenan dos thrillers americanos, con héroes que tienen que superar situaciones complicadas. El primero es Hypnotic, dirigida por Robert Rodriguez, en la que Ben Affleck interpreta a un detective que investiga la desaparición de su hija. Un thriller de acción con tintes de ciencia-ficción que cuestiona la propia realidad.

La segunda, Retribution, protagonizada por Liam Neeson, que se ha convertido en un género en sí mismo. En esta ocasión interpreta a Matt, que, al llevar a sus hijos a la escuela una mañana, recibe una llamada telefónica advirtiéndole de que hay una bomba bajo su asiento que detonará a menos que haga lo que le pidan. Si le suena la trama es porque es un remake de El desconocido, de Dani De La Torre, con Luis Tosar.

Otros estrenos de la semana son: Esta ambición desmedida, documental sobre el rapero C. Tangana, que se estrena el jueves 26; Divertimento, película francesa sobre la historia de la directora de orquesta Zahia Ziouani; Mamacruz, una comedia dramática española, en la que una abuela religiosa aprende a usar internet y encuentra un mundo perturbador.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.