'Islas errantes': veinte autores para veinte años de poesía en la Fundación Gala

La Fundación Antonio Gala acoge este próximo jueves 1 de diciembre la presentación de la antología Islas errantes. Veinte años de poesía en la Fundación Antonio Gala. Publicada por la editorial Juancaballos de Poesía, aglutina una selección de poemas de 20 autores becados en su día por la Fundación, un número que no es aleatorio, sino un guiño al veinte aniversario de esta institución, que inició su andadura en 2002. Su sede, el convento cordobés del Corpus Christi, del siglo VXII, acoge desde entonces a jóvenes becados. Creadores con inquietudes en artes plásticas, escultura, ilustración, fotografía, composición musical, novela, dramaturgia, microrrelato, guión, cuento… y poesía.

El acto de presentación de esta obra, a las 18:30, contará con la presencia de Violeta Font, Javier Vicedo y Miguel Sánchez Santamaría, que leerán algunos de sus poemas, además de Ben Clark, autor de la antología, según ha informado la Fundación.

La antología Islas errantes es una buena muestra de la poesía creada por los jóvenes que han pasado por la Fundación a lo largo de estos veinte años. Cada uno con “su propia voz irreductible, pero todas ellas, mezcladas en la antología, adquieren sin necesidad de premeditación un esplendor polifónico”, afirma Antonio Muñoz Molina en el prólogo. “No ha sido fácil resumir dos décadas de poesía”, asegura Ben Clark responsable de la edición de Islas errantes. Clark, hoy reconocido poeta y tutor de Poesía en la Fundación Antonio Gala, también fue un joven becario.

En Islas errantes se han reunido poemas de diferentes etapas de las trayectorias de poetas de la talla de Gonzalo Escarpa, José Martínez Ros, Javier Vela, Ángela Álvarez Sáez, Verónica Aranda, Javier Vicedo Alós, David Leo García, Cristian Alcaraz, Alberto Guirao, Raquel Vázquez, Javier Temprado Blanquer, Sara Torres, Sergio Navarro, Luciana Jazmín Coronado, Carla Nyman, Juan Domingo Aguilar, Estefanía Arista, Juan de Beatriz. Miguel Sánchez Santamaría y Violeta Font.

Islas errantes está dividido en cuatro secciones. El titulo de la primera, Calle Ambrosio de Morales, juega con la dirección de la Fundación Antonio Gala y ofrece poemas creados durante la beca de cada residente. La segunda, bajo el título Como solo se nombra cuanto excede, reúne poemas que reflejan la efusión creadora y las inquietudes de la juventud. La tercera, El docto microscopio, contiene poemas de cierta introspección y análisis del hecho poético. La última parte, Lanzarse a los caminos, presenta poemas inéditos.

La antología Islas errantes puede adquirirse en la web de la editorial Juancaballos, en este enlace.

