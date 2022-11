Harinera ZGZ señala Córdoba como oportunidad para la innovación y participación a través de la cultura

Harinera ZGZ es un proyecto pionero en cultura comunitaria que mantiene abierto, y con programación cultural de primer nivel, un edificio de cuatro plantas, gestionado por los vecinos de Zaragoza que quieren acercarse a este proyecto, en coordinación con el Ayuntamiento de la ciudad y la asociación de vecinos de San José, barrio en el que se ubica.

En el año 2020 el Colectivo Llámalo H, que co-gestiona este espacio innovador, recibió el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso para editar una guía con los aciertos y errores que han experimentado a lo largo de los 7 años de andadura del proyecto. Por parte del Colectivo Llámalo H se contraía el compromiso de presentarlo en otras ciudades que tuvieran potencial para seguir este ejemplo. Desde Harinera ZGZ se ha considerado que Córdoba es una ciudad ideal para este tipo de acciones, por el inigualable nivel de patrimonio que ostenta y por la capacidad de participación de sus colectivos.

En junio de este año, la guía Pensar Una H, aprendizajes y consejos para construir una iniciativa cultural y comunitaria, se presentó en Bilbao, de la mano del proyecto Wikitoki. Y en los próximos meses está previsto que se presente en Madrid, en el marco del Museo Situado que impulsa el Museo Reina Sofía, y en Barcelona, dentro del programa que promueve el Ayuntamiento de la Ciudad Condal en Culturpolis.

La Casa Árabe ha sido el espacio elegido para este encuentro en Córdoba, al que asistirán autoridades y colectivos que quieren trabajar en esta misma dirección. Además de una breve explicación del modelo de gestión de Harinera ZGZ y la presentación de la guía Pensar Una H, tendrá lugar una mesa de colectivos locales que conversarán con integrantes de Llámalo H sobre las ventajas e inconvenientes de impulsar proyectos de esta envergadura.

En la mesa de colectivos, moderada por Juan Bolaños, se debatirá sobre el futuro de esta disciplina en boga en todas las nuevas políticas culturales que marca la Unión Europea. El debate lo protagonizarán: Amigos de Medina Azahara, como entidad que promueve, al igual que Harinera ZGZ, la conservación del patrimonio desde la ciudadanía; Espacio Plástico y Luciana Centeno, que comparten con el proyecto organizador la vocación comunitaria de “contenedor de iniciativas” y el proyecto Plata, también apoyado, entre otras, por la Fundación Daniel y Nina Carasso, que no solo trabaja el arte ciudadano, sino que lo combina con la alimentación sostenible, otra de las líneas fundamentales de acción de Carasso.

El encuentro tendrá lugar el próximo 4 de noviembre a las 17:00 en el salón de actos de la Casa Árabe de Córdoba. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!