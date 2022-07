La Filmoteca de Córdoba reabre el próximo lunes después de quince meses de obras

Tras quince meses cerrada por obras, la sede de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba reabre sus puertas el próximo lunes 4 de julio. Así lo ha anunciado la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, Patricia del Pozo, este viernes tras una visita para comprobar los cambios realizados.

Del Pozo ha manifestado que es un día “de mucha alegría” ya que se pone fin al proceso de reformas iniciado en abril de 2021. Unas obras que “los gobiernos anteriores no habían llevado a cabo” y que han contado con un presupuesto aproximado de 300.000 euros. Las mejoras realizadas permitirán acceder al edificio a personas con movilidad reducida, algo que antes no se daba y por lo que este edificio emblemático no cumplía con la ley de accesibilidad. Por lo que ha añadido: “no podíamos perder más tiempo”.

La Consejera ha reconocido el retraso que se ha producido, pero ha defendido que se ha debido a “problemas a la hora de afrontar y cumplir con los plazos”. Las reformas que comenzaron en abril del pasado año se han alargado hasta este mes. Sin embargo, ha manifestado que ya “está todo perfecto”.

Del Pozo ha resaltado el buen funcionamiento del centro “de conservación y difusión del patrimonio cinematográfico” en los últimos 3 años y medio. Lo que “ha aumentado su ratio de presencia al resto de provincias a través de colaboraciones con otras instituciones”. La programación, que comenzará el 4 de julio, con El Sur de Víctor Erice, puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.filmotecadeandalucia.es/programacion/cordoba

Nombramiento de un director

Por otra parte, en su visita a la Filmoteca, la consejera se ha topado con los integrantes de la Plataforma ciudadana La Filmoteca se queda en Medina y Corrella, quienes han esperado a Patricia del Pozo en la puerta del edificio para reclamar la figura de un director o coordinador, con la que el edificio “no cuenta desde 2008”, según han criticado los manifestantes. Eduardo Latorre, portavoz de la Plataforma ha manifestado el malestar por el tiempo “excesivo” en la apertura y por “los 14 años que han pasado sin nombrar director”.

Alguna de las personas que ha esperado a la consejera ha alzado el tono de voz al dirigirse hacia la misma, llegando a pedir su dimisión. Por esto, Del Pozo ha dicho que no ha podido hablar directamente con los ciudadanos.

En declaraciones a los periodistas, la consejera de Cultura ha señalado que, aunque carece de la figura de un director, “la Filmoteca ha desarrollado una actividad muy buena a pesar de las dificultades”, llegando a más provincias y funcionando “perfectamente”. Además, ha indicado que este puesto “desapareció en 2008”, una década antes de su entrada al cargo, por lo que ahora “habría que crear ese puesto” en una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), cuya idoneidad habrá que contemplar “si es necesario”.

“Se ha tardado excesivo tiempo en la apertura en la Filmoteca y llevamos 14 años sin nombrar director”; quería explicarnos por qué se ha tardado un año pero ha habido una reacción momentánea de decirle que ya está bien.