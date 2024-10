El Festival de Cine Fantástico: de lo que se anunció a lo que realmente es

Se anunció a bombo y platillo que sería una oportunidad grandiosa para situar a Córdoba en el panorama del cine fantástico. Tuvo, además, dos ruedas de prensa en la que participaron representantes institucionales de toda índole, pero todo parece indicar que el Festival de Cine Fantástico Noctámbulo, que ha comenzado este viernes con proyecciones, dictará mucho de lo anunciado.

Sin lugar a dudas, el principal atractivo de este festival era la cantidad de artistas internacionales cuya presencia estaba asegurada ya en mayo, cuando la sala Góngora Gran Café acogió la primera rueda de presentación del evento. A ella asistieron, entre otros, su promotor, Alberto Casanova; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; la concejala de Educación del Consistorio, Narci Ruiz, y el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos.

La información trasladada es que el festival se dividía en tres programas: proyecciones de películas, una gala de entrega de premios de largometrajes -con categorías como Mejor Largometraje, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Largometraje Internacional, Mejor Trailer, Mejor Maquillaje y Mejor Efectos Especiales- y una convención, el plato fuerte del festival, que, según la información difundida, iba a ser en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) entre el 24 y el 27 de octubre. Es aquí donde, supuestamente, los artistas internacionales se iban a dar cita. En esa convención iba a haber actividades de todo tipo, pero este periódico no ha podido confirmar que dicha convención se vaya a celebrar tal y como estaba anunciada. En esa convención iban a estar, también, vendedores del mundo del cine fantástico, pero nada de ello se sabe.

En la primera rueda de presentación del festival, el promotor del festival anunció nombres de primer nivel, lo que hacía presagiar que la cita iba a marcar un antes y un después en los eventos de cine en Córdoba. Estamos hablando de personalidades como David Barclay, creador y voz del personaje de Yoda de Star Wars, Warwick Dawis, quien interpretó a Willow; Ernie Hudson, de Los Cazafantasmas; Doug Jones, de El Laberinto del Fauno; Patricia Velázquez, de La Momia; Caroline Williams, de Masacre en Texas; y Bob Elmore, de Leatherface.

A finales de julio, este festival volvió a ser presentado en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV). En esta ocasión, además de Bellido, acudieron al acto la concejala de Turismo, Isabel Albás, y el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena. En aquella rueda de prensa se volvieron a suceder más nombres como Marcus Nispel, Tobe Hoope, actores de doblaje de la serie Dragon Ball e incluso una afirmación de “algunas llamadas” que tendría lugar durante el festival con Sigourney Weaver. Todos los representantes políticos volvieron a mostrar su apoyo sin ambages.

La realidad es que la web del festival ha eliminado los enlaces que informaban de los invitados especiales y las sesiones de fotos con los mismos. Tal y como ha podido saber este periódico, el representante de Warwick Dawis, tras ser informado de lo que se difundía en Córdoba, aseguró que no tenía conocimiento de nada. Otras fuentes de toda solvencia, a la fecha de redacción de esta noticia, niegan también la participación de Ernie Hudson. Ante todo esto, la incertidumbre es máxima sobre qué artistas participarán o si, incluso, los habrá.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía confirman a Cordópolis que el festival no ha recibido apoyo económico, pese a que sus logos aparezcan en el cartel de la cita. Lo que sí es cierto es que la Junta de Andalucía ha cedido la Filmoteca de Andalucía para la proyección de películas, actividad que -según lo anunciado- se iba a desarrollar en este espacio, el CRV, la Facultad de Filosofía y Letras, la Sala Orive y MK2 Cinesur El Tablero. Desde la Filmoteca afirman que sí se proyectarán películas, mientras que desde la gerencia de los cines El Tablero han rehusado hacer cualquier tipo de declaración al respecto. La realidad es que en la web de estos cines no aparece la programación que sí recoge el festival en su portal.

Asimismo, fuentes municipales apuntan que un colectivo relacionado con este festival solicitó proyectar películas en el CRV. En el caso de Orive, ni en la web de este edificio ni en la del festival aparece nada al respecto. Además, otro dato que se comunicó en la rueda de prensa del pasado mes de julio es que la Universidad de Córdoba (UCO), a través de la Facultad de Filosofía y Letras, también estaba involucrada en el festival con proyecciones fílmicas en este centro. Fuentes de la institución académica confirman que hubo contactos entre esta facultad y el coordinador del festival en los que se habló, incluso, de algún tipo de colaboración para los estudiantes de Grado de Cine de la UCO. Aquellas conversaciones no concluyeron en ningún convenio o acuerdo.

El pasado mes de julio, también en aquella rueda de prensa, el alcalde de Córdoba aseguró que se había reunido con el promotor, quien le ofreció esta iniciativa que estaba “absolutamente organizada” y “partiendo desde cero”.

Este periódico ha contactado con Casanova, que ha emplazado a conocer “más adelante” los artistas que vendrán. Ha asegurado que la contratación de todos los artistas la lleva “una empresa subcontratada estadounidense” de la que tampoco ha querido dar datos alguno. Estas afirmaciones chocan directamente con lo anunciado y apoyado institucionalmente tanto en mayo como en julio y, por el momento, ningún representante político ha salido públicamente a hablar de lo que está ocurriendo con este festival. Además, Casanova tampoco ha querido confirmar si la convención existirá y si su lugar de emplazamiento será en el CEFC. A ese respecto, fuentes municipales han asegurado que a la organización del festival se le trasladó que el uso de este edificio está sujeto a “tasas y precios públicos”. Estas mismas fuentes no han confirmado si el Casanova ha pagado o no la fianza para alquilar el Centro.

Ghostbusters Spain se desvincula totalmente del evento

Según ha podido conocer este medio, la asociación GhostBusters Spain y todos los grupos que la componen se han desvinculado totalmente del festival, además de haber roto las relaciones.

En este caso, Casanova se puso en contacto con la organización para hacer un desfile de coches míticos de cine y que la entidad le alquilara dos coches oficiales: el Delorean, de El Regreso al futuro, y el Ecto 1, de Cazafantasmas. “Después de darnos largas y más largas, lo dejamos estar”, señalan estas fuentes, quienes después recibieron el ofrecimiento del promotor del festival de alquilar los coches para “dar vueltas, previo pago”. “Eso no lo podemos hacer; una cosa es para figurar y otra muy distinta, para circular con él como si fuera un taxi”. Ambos coches no estarán en el festival, sentencian estas fuentes.

Aún así, el festival anuncia en su web paseos en ambos coches por 50 euros, pero se desconoce qué vehículos serán, ya que las condiciones de venta de estos paseos incluyen que “la organización se reserva el derecho a realizar modificaciones en los productos ofrecidos”.

La Legión 501 de Star Wars tampoco estará

Por otro lado, Cordópolis ha podido confirmar que la Legión 501 de Star Wars tampoco estará en el festival, pese a que también fue anunciada en ambas ruedas de prensa. Hace una semana, la Legión comunicó que no asistiría debido a “un cambio en las condiciones”.

Según la web del evento, el viernes 25 -en el CEFC- habrá una “Star Wars Reunion” que se anuncia como un “evento especial donde los fans podrán reunirse con invitados destacados” de esta saga. Además, la organización alude a la presencia de “actores y expertos de la saga” pero sin decir quiénes.

El Festival de Cine de Úbeda también se desmarca del festival

Otra entidad afectada por este festival ha sido el Cinefan Festival de Úbeda, tal y como ha contrastado también este medio. Después de la primera rueda de prensa, este festival recibió una llamada de Casanova para que le “echaran una mano con el tema de los artistas invitados”. “Nos llamó mucho la atención porque en mayo ya se habían anunciado a los artistas, además de ponerlos en sus redes. De ahí intuimos que el festival tenía que tener un presupuesto enorme. Entonces, ¿para qué nos llama a nosotros”.

Otra petición que le hizo Casanova, según estas fuentes, era que le alquilaran una de las exposiciones que tiene esta organización sobre Indiana Jones. “Le dijimos que había que hablar de condiciones. La situación fue más rocambolesca cuando en julio nos volvió a llamar para decirnos que nos iba a contratar para organizar el festival. Le lanzamos una propuesta disparatada a la que sabíamos que nos iba a decir que no y no volvimos a saber más hasta octubre, cuando nos dijo de nuevo que le echáramos una mano. De nuevo vimos un agujero enorme de oscuridad, de información que no había o de peticiones que le hacíamos y que no respondía”.

Esta entidad iba a posibilitar la participación de cuatro artistas, también de renombre, pero a la organización del festival “se le prohibió expresamente” decir quiénes eran “hasta que no hubiera nada firmado”. Fuentes del citado festival confirman que ninguno de sus artistas viajará a Córdoba por incumplimiento expreso de contratos.