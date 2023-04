Dos familias cordobesas donan sus bibliotecas a la Universidad

La Biblioteca Maimónides del Campus del Rabanales ha acogido este martes la inauguración dos nuevas bibliotecas cordobesas, las de la familia García y Bellido y la de la familia Jordano Barea. Este evento forma parte del programa de celebración del mes del libro, Abril en la Biblioteca.

La biblioteca de la familia García y Bellido incluye la donación realizada a la Universidad de Córdoba por la arqueóloga Mª Paz García y Bellido, y está integrada por obras de la biblioteca personal de su padre, el arqueólogo e historiador del arte Antonio García y Bellido, y su marido, el filólogo Javier de Hoz. Es de reseñar en este punto la especial vinculación de Antonio García y Bellido con la ciudad de Córdoba, pues identificó el Templo Romano y dirigió su reconstrucción. La biblioteca que se incorpora a la Universidad consta de más de mil trescientos documentos, fundamentalmente de arqueología en diferentes idiomas (alemán, francés…), lingüística e historia, aunque también podemos encontrar libros de religión, literatura y un pequeño fondo de libros infantiles, además de una muestra de vinilos. Al acto ha asistido el rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez; el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz Gallarte; la directora de la Biblioteca Universitaria, M.ª Carmen Liñán Maza; y representantes de la familia y allegados: Mª Paz García y Bellido, Pilar León-Alonso Castro o Carlos Márquez Moreno, entre otros.

Por su parte, la biblioteca Jordano Barea incluye la donación realizada a la Universidad de Córdoba por los hijos del veterinario Diego Jordano Barea -Pedro, Diego y Mª Ángeles Jordano Barbudo-, que fue catedrático de la Facultad de Veterinaria. La biblioteca de este notable docente e investigador ofrece más de mil doscientos documentos relacionados principalmente con las ciencias, desde las matemáticas o la biología a la agricultura o la informática. Cabe destacar la gran cantidad de diccionarios y métodos de distintas lenguas (francés, alemán, inglés, ruso, griego, italiano…), como estudioso de los idiomas que fue, así como un gran número de separatas de diversas publicaciones. En nombre de la familia han asistido, entre otros, Diego Jordano Barbudo y Rafael Jordano Salinas.

Ambas bibliotecas se han incorporado al proyecto expositivo Bibliotecas Cordobesas que, desde hace más de una década, incorpora a la Biblioteca Universitaria colecciones de personalidades ligadas por nacimiento o devenir profesional con la ciudad de Córdoba. El espacio expositivo Bibliotecas Cordobesas se encuentra en la Biblioteca Maimónides y se complementa con una visión general de cada una de las Bibliotecas, así como con el enlace a las diferentes entradas bibliográficas de los fondos donados en el Catálogo Mezquita, que se ofrece en la página web de la Biblioteca Universitaria.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!