'La espera', del cordobés F.J.Gutiérrez, tendrá distribución en Estados Unidos

La distribuidora Film Movement ha adquirido los derechos en Norteamérica de la película La Espera del cineasta cordobés F. Javier Gutiérrez, autor de 3 días y Rings, y producida por el también cordobés Antonio Pérez.

Según ha informado Variety, el acuerdo para la llegada de esta película de terror rural a Estados Unidos se cerró después del estreno norteamericano de la película en el Fantastic Fest. Film Movement planea un lanzamiento digital y por cable en otoño. Su ópera prima, 3 días, se convirtió en un éxito inesperado cuando llegó a Netflix varios años después de su estreno en cines.

La espera ha tenido también un gran recorrido por festivales, especialmente entre los de género. Se proyectó en Sitges, Shanghai, Vancouver y Oldenburg, y recibió numerosos premios, algunos de ellos para su protagonista, un Víctor Clavijo en estado de gracia.

La espera es una película de terror que se desarrolla en lo profundo del campo andaluz, donde Eladio trabaja como guardabosques en una finca de caza propiedad del poderoso Don Francisco. Después de aceptar un soborno de un cazador veterano, la vida normal de Eladio se desmorona, sumergiéndolo en las profundidades de la culpa, el odio y la venganza.

La película está protagonizada por Clavijo, Ruth Díaz, Manuel Morón y Pedro Casablanc. Está producida por Unfiled Films de Gutiérrez, Nostromo Pictures (Buried, Penny Dreadful) y Spal Films.

Gutiérrez ha comentado a Variety su emoción de poder compartir con el público estadounidense “esta inquietante historia de culpa, pérdida, venganza y divisiones de clase. Profundamente humana y rica en simbolismo y referencias bíblicas, 'La Espera' es mi película más personal y sin concesiones hasta la fecha”.

