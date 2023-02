Cristina Plazas llevará al Gran Teatro su versión de Satanás

Interpretó a Marina en Los hombres de Paco, a Miranda en Vis a Vis o a Rafaela en Tres metros sobre el cielo. Cristina Plazas aterriza este 17 de febrero en Córdoba para interpretar una versión “muy dinámica” del poema de John Milton, Paraíso Perdido. en el Gran Teatro.

Cristina Plazas trae consigo una carrera de más de 25 años, en la que ha dado vida a personajes muy queridos por el público y que han formado parte de las series españolas más populares. Una carrera que sin la “paciencia y la tolerancia a la frustración” no hubiera sido posible. “En esta profesión debes saber controlar la frustración, a veces estás arriba, otras abajo. Es una profesión difícil”, la actriz ha explicado que no solo es difícil interpretar un papel sino llegar hasta tener la oportunidad, la actriz ha remarcado la importancia del “recorrido”. Para los jóvenes actores, la madrileña lo tiene claro “hay que tener positivismo” .

Aunque lleva “mucho tiempo” sin visitar Córdoba, la actriz ha declarado que tiene “muchas ganas e ilusión” de subirse a las tablas del Gran Teatro. Esta versión de Andrés Lima y Helena Tornero es una obra donde interpreta una versión de Satanás “alejada del imaginario colectivo”, ha recalcado la actriz. Plazas ha hecho hincapié en que está versión “va a gustar muchísimo al público ya que es muy dinámica”. Dará vida a un Satanás, que como ella ha descrito, “fue el primero en rebelarse ante el poder absoluto”.

Respecto a la creación de este personaje, la actriz ha declarado que “desde el principio me puse en manos de Andrés y tomamos la decisión de hacer un personaje desde el dolor. Cuando Satanás se queja es el primero en la historia en decidir que el poder no debe residir solo en una persona”.

La actriz ha recordado algunos momentos de su vida escénica como Marina en Los Hombres de Paco. En esta serie, la actriz daba vida a un alto cargo del CNI. Plazas ha dedicado algunas palabras a este personaje “tan fuerte en su trabajo” y “tan frágil en su vida sentimental”. “Aunque emocionalmente Marina era un desastre, ya que era un personaje que buscaba ser querido. Yo en la serie me lo pasé muy bien, era muy divertida”. La actriz recuerda con mucha alegría esta serie que irrumpió en la vida de muchos españoles, además de recordar a compañeros como Juan Diego. “Me llevaba bien con todos, con Juan Diego coincidí en Vete de mí, una película maravillosa donde nuestros personajes tenían una relación sentimental”. Rafaela (Tres metros sobre el cielo) o Marina fueron personajes a los que dio vida la actriz, pero con algo en común. Como indicaba la actriz, “tienen distintas caras”.

El 17 de febrero en el Gran Teatro de Córdoba, el público podrá ver a la actriz interpretando a un Satanás “que al sentirse engañado comienza con la rebelión”. “Un espectáculo muy potente”, concluye la actriz.

