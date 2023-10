'Los contaminados Km7', un cortometraje rodado en la sierra de Córdoba

La sierra de Córdoba ha sido el escenario principal del rodaje que ha llevado a cabo la productora cordobesa Blue Moon, bajo la dirección de Manuel Giráldez. Con el título de Los Contaminados Km7, se da continuidad a la saga iniciada el pasado año y cuya primera parte fue seleccionada en varios festivales como el Festival Lift de Reino Unido. El próximo sábado 28 de octubre a las 21:00 será el estreno del cortometraje en los cines Axion del Centro Comercial El Arcángel.

Las Jaras, Trassierra o el Mirador de las Niñas han sido elegidas para desarrollar esta historia que combina amistad y suspense protagonizada por un grupo de adolescentes que conviven en plena naturaleza y cuya unión les dará la fuerza suficiente para salvar las distintas situaciones a las que deberán enfrentarse.

El grupo de rock Mauser ha sido el encargado de hacer la banda sonora de esta entrega inspirada en las clásicas aventuras juveniles de películas como Cuenta conmigo, E.T. o Stranger Things, donde sus protagonistas se encuentran inmersos en un misterio que les atrapa sin condición. Todo ello en un claro homenaje al cine de los ochenta con referencias a películas de Steven Spielberg, Wes Craven, John Carpenter o Stephen King, aterrizando y llevándolo a nuestro terreno, forma de ser y esencia andaluza. Varias han sido las empresas locales que han respaldado este proyecto.

Esta plataforma cinematográfica se caracteriza por trabajar de manera especial con los más jóvenes, ofreciendo un espacio educativo a través de proyectos audiovisuales que, además de cortometrajes, se materializa en campañas de concienciación, como la lucha contra el acoso escolar o el buen uso de las redes sociales.

