Alex O´Dogherty: “The Hole X es un espectáculo para ver en parejas, en tríos o uno solo”

The Hole, que nació en 2011, cumple diez años y la compañía lo celebra con un nuevo show, The Hole X, que aterrizará en Córdoba el 23 de febrero y permanecerá en una gran carpa instalada en el aparcamiento del parque de Miraflores hasta el próximo 5 de marzo.

“The Hole X rescata la esencia del original con los números más impresionantes y los personajes más icónicos de las tres ediciones, sugerentes striptease, números circenses del mejor nivel realizados por artistas invitados de exitosa trayectoria e incluso, una gran historia de amor aderezada con un toque más sensual que nunca”, han relatado desde la organización.

Este nuevo show cuenta con la dirección de Gabriel Chamé, con Alex O'Dogherty como autor de los textos y director de escena de los maestros de ceremonias. Junto a él, Eva Isanta y Canco Rodríguez se alternarán como responsables de la función. O'Dogherty actuará los días jueves 23, viernes 24 de febrero, miércoles 1 y jueves 2 de marzo; Isanta conducirá el show el sábado 25 y domingo 26 de febrero, mientras que Rodríguez lo hará el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de marzo. Por su parte, Guillermo Weickert en la coreografía, Marc Álvarez en la dirección musical y José Luis Sixto Rodríguez como ayudante de dirección.

Como ha indicado uno de los maestros de ceremonia de este espectáculo y autor de los textos, “el tiempo no perdona pero lo estamos viviendo muy bien. La gente sigue loca con nuestro espectáculo y hace que nosotros también”, ha declarado O'Dogherty.

The Hole X es un espectáculo muy completo que incluye en sus guiones cabaret o teatro, entre otras cosas. “The Hole se ha convertido en un género en sí mismo: una mezcla de circo, burlesque, teatro, cabaret, música y humor en un tono divertido, canalla, provocador y muy sensual”, han descrito desde la organización.

Sobre la preparación y ensayo de este tipo de show, O'Dogherty explica que “se empieza a ensayar por partes y por números, luego llega un día que lo intentamos poner todo junto”. Pero cómo hace hincapié este maestro de ceremonias vale la pena ya que es un espectáculo que cuesta sacarlo de tu cabeza “The Hole es un cabaret que es único, diferente e inolvidable. Porque la experiencia que se tiene viviendo este espectáculo no se olvida. La prueba es que la gente repite, repite, y repite y viene a verlo cuatro, cinco y siete veces. Cuando se pasa bien no lo olvidas”.

Un espectáculo tan singular como este debe tener un lema aún más característico. En este caso “hay que estar en el agujero… para salir del agujero”. Como ha señalado el actor, un eslogan que “tiene muchas interpretaciones, a veces hay que tocar fondo para poder salir a flote”. Aunque también O'Dogherty ha desvelado que puede tener alguna interpretación pícara y canalla.

Los doce años sobre el escenario demuestran que esta obra es mucho más. Como indica el artista “los años nos avalan”. “Ya no es solo pícaro y canalla, tiene partes muy sensibles que te emocionan. Lo que tiene este The Hole es que te hace vivir muchas emociones diferentes. Cuando sales de aquí te das cuenta de que te has reído, has llorado, te has puesto cachondo, has visto cosas alucinantes, te has sorprendido, incluso hagas cosas que no esperabas que ibas a hacer ”, ha indicado el actor.

Aunque después de una década hay cosas que han cambiado, el público amante de esta obra nunca cambia “la gente vuelve a recibirla igual que siempre. La gente ha respondido muy bien, el público que viene a verla es muy libre y tiene muchas gracias de disfrutar”. A unos días que se celebre el día de los enamorados, el actor está de acuerdo que es una opción recomendable para ir “en parejas, en tríos e incluso solo; a mi me cae muy bien la gente que va sola al teatro”.

El artista está viviendo un febrero lleno de trabajo. El público podrá ver al actor en Imbécil, otra obra escrita por él o actuando con su grupo Alex O'Dogherty y la Bizarrería. “Escribir es una de mis grandes pasiones y escribir The Hole 2 fue una experiencia muy bonita”. Sobre la facilidad que tiene para moverse de un escenario a otro, ha descrito que “mi vida siempre ha sido una especie de tetris”, concluye el actor.