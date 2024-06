El escritor Javier Castillo protagoniza una concurrida firma de libros en Córdoba

Es uno de los fenómenos editoriales más importantes de la literatura española y la prueba de ello ha estado en la concurrida firma de libros que ha protagonizado este miércoles en Córdoba. Javier Castillo, que pasó de una consultoría de finanzas de Fuengirola, a vender millones de libros, ha pasado la tarde en la Casa del Libro atendiendo a sus lectores.

Lo ha hecho presentando su última novela, La grieta del silencio, un nuevo thriller protagonizado por la periodista Miren Triggs, y que supone el broche de oro a una saga que le ha reportado grandes éxitos, el interés de Netflix -que adaptó uno de sus libros- y ventas millonarias.

Concretamente, Castillo ha vendido más de 2,5 millones de ejemplares de su obra, y ha sido el primer autor español en conquistar las pantallas gigantes de Time Square, en Nueva York.

Todo ello, sin dar de lado a sus lectores. A los cordobeses los ha recibido por orden de llegada, con preferencia para personas con niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades físicas, y sin escatimar minutos para atender a las dudas que tuvieran sobre sus adictivos thrillers.

