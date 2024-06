Ya disponible para ver online el documental ‘Frames from Andalucía’

La página web del proyecto Frames from Andalucía ya permite ver de forma gratuita el documental que sigue la peripecia de diez fotógrafos internacionales por pueblos y ciudades de toda la comunidad autónoma, incluida la provincia de Córdoba.

Concretamente, el alemán Robin Schimko, y el norteamericano Jason Kummerfeldt, son los dos fotoperiodistas que extrajeron la esencia de Córdoba para el documental. Ambos viajaron durante meses por la provincia, dejando estampas de la capital (el Jardín Botánico, la Mezquita-Catedral o Medina Azahara), y de la localidad de Iznájar.

Se trata de un proyecto organizado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte para difundir la imagen de Andalucía como destino y su potencial para la creación de contenido audiovisual, y que ha reunido a una decena de fotógrafos internacionales de prestigio en el ámbito de la fotografía de viajes y turismo.

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha destacado el “elevado impacto internacional” de esta actuación, “con especial incidencia en mercados de extraordinario interés para el destino”, ya que el 40% de la audiencia alcanzada es de Estados Unidos, el 25% del Reino Unido, el 10% de Canadá, el 8% de Francia y este mismo porcentaje de Italia.

La acción ha permitido la generación de un amplio contenido audiovisual de alta calidad sobre el destino, con un total de 629 fotografías realizadas de 47 localizaciones distribuidas por toda la geografía andaluza, 70 vídeos publicados en Instagram y 16 en YouTube.

El documental que se estrena hoy, de unos 40 minutos de duración y que se podrá ver en la web del proyecto, se suma a los recursos ya publicados sobre esta iniciativa en redes sociales, que han generado más de 5,6 millones de impactos en Instagram, más de 690.000 visualizaciones en YouTube y por encima de las 121.000 interacciones de usuarios.

A través de esta actuación una decena de fotógrafos internacionales de prestigio en el ámbito de la fotografía de viajes y turismo tuvieron la oportunidad de recorrer la comunidad para difundir la imagen de Andalucía como destino y su potencial para la creación de contenido audiovisual.

Se contó así con la participación del fotógrafo francés Alex Strohl, los estadounidenses Jason Kummerfeldt, Mitchell Kanashkevich, Nick Carver y Taylor Pendleton; la canadiense Lizzie Peirce; los británicos Luke Stackpoole, Mike Chudley y Thomas Heaton; y el alemán Robin Schimko.

La iniciativa buscaba capturar la esencia de la riqueza cultural, etnográfica y arquitectónica del destino Andalucía a través de la capacidad artística de estos profesionales de renombre internacional, contando para ello con los medios y el enfoque más actuales.

Además, se persigue aumentar la visibilidad y el alcance de la marca turística de la región, para lo cual se seleccionaron artistas que destacan por su habilidad técnica y especialmente atractivos en sus canales 'online', para llegar a un público diverso y conectado.

Los fotógrafos participantes acumulan más de cuatro millones de seguidores en Instagram y compartieron su viaje y visión de Andalucía en imágenes y piezas audiovisuales en las que mostraban el proceso de realización y los enclaves recorridos, contenido que se reunió en un libro fotográfico y en la pieza documental hoy estrenada.

Los itinerarios de estos profesionales por Andalucía, adaptados a su propio estilo visual, contemplaron en conjunto las ocho provincias y recogieron enclaves que destacan diversos atractivos del destino, como sus espacios naturales, el patrimonio cultural y el arquitectónico, entre otros aspectos.

