Dos discos de rap y un océano de por medio: vuelven Clásico y Klayt

El rap cordobés vivía en un incómodo silencio sin ellos. Pero el silencio se ha roto. En apenas tres meses, Clásico y Klayt han vuelto. Lo han hecho, cada uno, con un trabajo bajo el brazo, aunque también colaborando mutuamente, como han hecho siempre, convertidos en la pareja más relevante de la historia del rap en la provincia.

Sacar otro disco juntos no es tarea sencilla. Álex (Clásico) lleva un par de años desaparecido del mapa ya que emigró a Uruguay por trabajo. Eso puso en paréntesis al proyecto, aunque la música, los ritmos y las barras nunca han dejado de atravesar el atlántico de lado a lado, manteniendo viva la llama.

A este lado del charco, ha golpeado primero José (Klayt). Lo hizo en febrero con un EP titulado XV en el que se daba un festín de rimas sobre un puñado de bases de última generación, y que mostraban a un Klayt renacido. De hecho, a la hora de presentar el trabajo, reconocía que era fruto de un periodo en el que ha tenido que hacer frente a “una serie de problemas mentales provocados por malos hábitos y malas costumbres”.

De la oscuridad mental a la luz de un trabajo que consigue hacer algo poco habitual en Córdoba: rap que se puede bailar, lleno de funk, soul y boogie. XV se grabó íntegramente en 2021, con algunos temas que datan de 2018 y 2019. Klayt bromeaba con que el trabajo había visto a la luz para que su novia lo pueda escuchar en el coche. Aunque, de paso, ha evidenciado la fuerza como letrista del rapero, que además ha ganado con él el concurso de Dinamomusic, celebrado el pasado mes de junio, y que le va a permitir grabar un videoclip con el equipo de la Casa de la Juventud.

Y, mientras Klayt celebraba esta pequeña victoria, su compañero Clásico remataba la salida de C.l.a.s.s., el disco que acaba de ver la luz y que, según sus palabras, supone su disco “más personal hasta la fecha”. “Un disco en el que me he sentido libre de hacer lo que me ha apetecido, contar lo que sentía y darme alas en colchones musicales poco habituales en mí. Ha sido un proceso precioso de mucho tiempo y estoy agradecido por haber aprendido tanto”, afirmaba en redes sociales el rapero cordobés, que ha contado en este brillante trabajo con el productor y dj BucaneroEstilo, el bajista Paco Record Jr., el ingeniero Wiloo, los coros de Miranda Díaz, y las barras de Santiuve y Joven DiCaprio.

Y las de Klayt. Juntos firman Malaje, un tema en el que Clásico y Klayt vuelven a rapear y lo hacen sobre un beat moruno y con un mensaje: “Dicen que nadie es profeta en su tierra y nosotros somos la voz de tos los currantes del Sur”.

Pues eso, que Clásico y Klayt han vuelto.