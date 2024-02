El disco en el que la Orquesta de Córdoba recupera partituras inéditas de John Barry

El sello Quartet Records, que dirige José María Benítez, ha publicado el disco en el que la Orquesta de Córdoba, de la mano del compositor cinematográfico Fernando Velázquez (Lo imposible), recupera cinco bandas sonoras inéditas del compositor inglés John Barry (1933-2011).

Se trata de un trabajo que se grabó en la Sala Polifemo del Teatro Góngora en 2022, y en el que se recoge el material que compuso Barry para dos films (Seance on a wet afternoon y A doll’s house) y tres dramas televisivos de los 70 protagonizados por Katharine Herburn (Love among the ruins, The corn is green y The glass menagerie), todas ellas reconstruidas para la ocasión por Leigh Phillips.

Tal y como indicó en su día la formación musical, después de más de un siglo de cine, las bandas sonoras forman ya parte de la historia del arte. Muchos de los mejores compositores, directores y orquestas han grabado para este género, para reforzar las emociones de la pantalla. El ritmo de trabajo de las grabaciones para la gran pantalla ha sido a veces tan frenético que no queda más documento sonoro ni musical de esas bandas que el propio sonido de la película. Ni partituras (que en ocasiones no se han archivado) ni cinta de la grabación, que, dado el precio de las mismas, se utilizaban para regrabar encima de ellas en los años 50 y 60.

Así, con la idea de recuperar el patrimonio sonoro de la gran pantalla, la Orquesta de Córdoba trabajó con dos figuras fundamentales del ramo: Fernando Velázquez (Getxo, 1976, ganador de un Goya) y John Barry, el admirado compositor inglés y autor de bandas sonoras como las de James Bond, Memorias de África o Bailando con Lobos.

Así, tras un proceso de restauración de las partituras desde la cinta cinematográfica, la Orquesta de Córdoba regrabó las bandas sonoras de Amor entre ruinas (1975), El trigo está verde (1945), Plan siniestro (1964), Casa de Muñecas (1973) y El Zoo de Cristal (1973).

Grabado y mezclado por Marc Blanes, el audio ha sido meticulosamente masterizado por Chris Malone siguiendo el espíritu de las grabaciones originales de Barry. El elegante diseño de Nacho B. Govantes y el arte de la portada de Jim Titus adornan un libreto de 28 páginas con un ensayo en profundidad del periodista y escritor de música de cine (y gran conocedor de Barry) Jon Burlingame.

Fernando Velázquez es compositor de música para cine, televisión y teatro, creador de música de concierto, violonchelista, productor y director de orquesta. Apasionado del género cinematográfico, ganó un Goya en 2016 por su música para Un monstruo viene a verme. También es el autor de la música de algunas de las películas más taquilleras del cine español, como Ocho apellidos vascos, Los ojos de Julia, El silencio de la ciudad blanca y Contratiempo o series como Patria.