Daniel Muriel: “En televisión haces una escena y te olvidas; el teatro lleva un trabajo más profundo”

Textos profundos, amistad, perfume y “despertar”. Estos son los ingredientes de la entrevista que Dani Muriel ha concedido a Cordópolis, días antes del estreno de su nuevo trabajo. La obra Camino al zoo tendrá su estreno nacional el 22 de diciembre en el Gran Teatro de Córdoba. El proyecto contará con las interpretaciones de Fernando Tejero, Mabel del Pozo y Dani Muriel. Este último ha adelantado que este proyecto logrará que el espectador se “plantee” muchas cosas.

PREGUNTA. El día 22 de diciembre se estrena nacionalmente Camino al zoo en Córdoba. Anteriormente, ¿has tenido la oportunidad de actuar en el Gran Teatro?

RESPUESTA. Sí, varias veces. De hecho, la última vez con Anfitrión hace un par de años con Toni Acosta, Pepón Nieto. Llenos hasta la bandera. Y la verdad que Córdoba es un público maravilloso que disfruta mucho del teatro, que lo sabe valorar y lo premia cuando hay un buen trabajo. Esperemos que nos pase también con Camino al zoo.

P. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esta obra?

R. Pues dos meses de ensayos y con muchas ganas. Porque es un proyecto que ya lo teníamos todo desde principios de año, entonces ha habido que esperar que llegaran estas fechas para poder trabajar sobre ello.

P. ¿Cómo está siendo la relación con el reparto? ¿Habías coincidido en otras ocasiones con ellos? Con Fernando Tejero coincidisteis en Aquí no hay quien viva…

R. Sí, y en La que se avecina. Fernando y yo la verdad es que somos amigos desde hace muchos años, pues quince años por lo menos, y nunca habíamos tenido un trabajo así tan mano a mano. Más allá de que la función es un bombón y es un texto maravilloso, el premio de poder actuar con Fernando es un plus y también fue una de las cosas que me decidió a coger el proyecto y poder trabajar por fin con él.

P. ¿Cómo podrías describir al personaje al que das vida en esta obra?

R. Mi personaje es Jerry. Es un tipo muy muy complejo, por no hacer spoilers. Es un personaje que tiene mucha parte oscura en su interior, mucho dolor de la soledad del mundo y con eso es a lo que llega al personaje de Fernando, a intentarlo transformar y hacerle despertar a la vida. Es un personaje muy bonito de hacer y muy complicado en el que hay que entregarse. Hay que dejar un trocito de tu alma en cada función. Con muchas ganas de abordarlo y de empezar a disfrutarlo con el público y a ver cómo el público reacciona. Porque no es una función sencilla, pero si es una función que yo creo que a la gente le va a gustar mucho y les va a hacer sentir muchas cosas. Tanto reír como no sé si llorar, pero sí a llegar plantearse cosas.

P. ¿Esa podría ser la intención de esta obra, ya que habla mucho de soledad, incomunicación…?

R. Sí, es que el personaje de Fernando es un personaje adormecido, como muchas veces nosotros estamos en esta vida donde no sabemos vivir. Tanto el personaje de Mabel como el mío intentan despertarlo a la vida y hacerle reaccionar. En eso creo que el público se va a sentir muy identificado.

P. Y, ¿cómo es la diferencia entre preparar un personaje para la televisión a prepararlo para el teatro?

R. Bueno, digamos que la televisión y sobre todo una serie diaria conlleva otro tipo de trabajo. Es un trabajo más del momento, de esa grabación, haces una escena y te olvidas. Y el teatro, lleva un trabajo más profundo, porque puedes ahondar muchísimo más en el texto, buscar muchas más lecturas, perfeccionar con cada ensayo. Y luego, también está el recibimiento del público en el momento. En el teatro estás allí con el público y hay una comunión con ellos, una participación de todos. Aunque estén simplemente mirando, están con esa energía y te están ayudando a contar esa historia. Eso es lo que hace especial las funciones, cada una es totalmente diferente y hay algo muy bonito con ese público que viene a verte.

P. Este año, el público te ha podido ver en diferentes proyectos. A unos pocos días de terminar con este 2023, ¿con qué momento te quedarías?

R. Bueno, yo creo que lo bonito de mi profesión es poder hacer un poco de todo. Desde un show tan enérgico, tan divertido y tan espectáculo como es Tu cara me suena a un personaje divertido y a la vez dramático como fue Hugo en Amar es para siempre. Y luego, poderte hacer esta burrada que estamos haciendo en el teatro que es Camino al zoo. Acabo de terminar, también, el Don Juan Tenorio en Alcalá de Henares, que es otro personaje muy potente. Yo creo que poder ir saltando de un personaje a otro, de un proyecto a otro, es lo bonito de la profesión. Poder tener esa posibilidad porque no todos los actores la tienen. En eso, me siento muy afortunado. No me quedaría con ninguno en concreto, sino con todos.

P. Aunque aún no se ha estrenado, ¿cuál crees que será el público objetivo de esta obra?

R. Yo creo que es una obra para el amante del teatro porque es un texto de Albee que es un hombre con un Pulitzer, son textos importantes, profundos. Supongo que también vendrá gente que nos ha visto en televisión y que les apetece mucho vernos en directo. Yo creo que es una función para descubrir a otro Fernando Tejero. Sus seguidores lo van a valorar mucho y van a disfrutar de verle en un plano más dramático, pero en el que Fernando es fantástico y tiene una potencia maravillosa. También a mí y a Mabel. Mabel del Pozo está espectacular. No es una función para toda la familia ni mucho menos, pero sí para un público que quiera ver buen teatro. Lo va a disfrutar muchísimo. El espectáculo que ha creado Juan Carlos Rubio es muy potente, muy visual, muy bonito, más allá de nuestro trabajo como actores, que creo que va a sorprender mucho.

P. Al ser un estreno o en cualquier otra función ¿sueles hacer algún tipo de ritual antes de pisar el escenario?

R. Pues para cada función se crea un ritual distinto, y como esta aún está por estrenar, no sé cuál va a ser el ritual. Mi ritual es estar concentrado, activar el cuerpo, calentar la voz y estar muy abierto a lo que pase. Porque al final, el teatro está vivo y lo que tienes que estar es “a ver qué pasa” y con eso contar la historia. Lo que sí siempre busco, como curiosidad, es un perfume para el personaje y todavía no lo he encontrado. A ver si en Córdoba… me iré por las perfumerías a buscar una colonia que pegue con Jerry.

P. ¿Identificas a cada personaje por un olor característico?

R. Todo ayuda, claro. Igual que tenemos un vestuario para el personaje, tienes un calzado que le hace caminar de diferente forma a cada personaje. Si tienes un perfume o un olor, eso ayuda a que cuando te pones ese perfume, entres un poco en ese personaje. Es distinto, si uso mi propia colonia hay algo que te va a llevar a ti mismo. Es siempre preferible salir y vestirte en todos los sentidos de la mejor manera posible.

P. A pocos días de terminar el 2023, ¿qué planes tienes para el 2024 y qué esperas de este nuevo año?

R. Pues la verdad que espero poder trabajar por lo menos lo mismo que este año. Hay por ahí algún proyecto que todavía no te puedo hablar de él, pero si se cumple, va a ser un año muy divertido y muy fructífero. Y luego, sobre todo, para mí, para todos los míos y para todos los que lean esta entrevista, mucha salud que creo que al final es lo más esencial y a partir de ahí, uno puede disfrutar y vivir la vida. Así que mucha salud para todos.