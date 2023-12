El coro regresará al Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba, que por primera vez tendrá murgas

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Córdoba va cogiendo ritmo y ya se van conociendo quiénes serán los protagonistas. Según datos facilitados por la Asociación Carnavalesca de Córdoba, en el certamen participarán 40 agrupaciones -nueve menos que el año pasado-, principalmente de la capital y la provincia. Serán un total de cuatro murgas, tres cuartetos, un coro, 17 chirigotas y 15 comparsas. Los puntos a destacar del próximo certamen es que regresará la modalidad de coro y, por primera vez, habrá murgas.

El COAC se celebrará en el Gran Teatro de Córdoba a partir del 24 de enero y se extenderá hasta el 3 de febrero; cinco sesiones en las que participarán ocho grupos en cada una. Las murgas concursarán durante esas mismas noches, aunque lo harán en un certamen aparte, ya que presentan un reglamento diferente a la de las chirigotas, cuartetos, coro y comparsas, señala el presidente de la Asociación, Alfonso González. Todas las que participarán serán de Córdoba y sus nombres son 'La Jarana Brothers', 'Las Cordosiesas', 'Las Bocachanclas' y la juvenil 'Las Pequeñas Cosas'.

El regreso del coro estará protagonizado por uno de Córdoba, 'Coro Carnaval'. Esta modalidad no se escucha en el Gran Teatro desde que en 2019 participara el coro Carnaval de Marchena. Por otro lado, los tres cuartetos que concursarán son cordobeses y sus nombres son: 'Este año vamos a lo seguro', 'Un cuarteto de regalo' y 'Pa gusto, los colores', que lo hará en la categoría de infantil. En esta misma concursarán también las chirigotas 'Vaya tardecita' y 'Los Pequegrinos'.

Continuando con la categoría de adultos, las chirigotas que participarán serán las siguientes: 'Salón de belleza, el último colorete' (Villarrubia), 'Los Sigilosos' (Córdoba), 'La Ribera Fit (Córdoba), 'Las 14 de Europa' (Córdoba), 'Los 14.000' (Córdoba), 'Los Mamones', 'Este año por las pelotas', Las que no paran de darle al dedo' (Córdoba), 'De cordobés a cordobés' (Pozoblanco), 'A mi edad con pañales' (Córdoba), 'Las Internacionales' (Montoro), 'Los que van por libre (Córdoba), 'Una chirigota de pelotas' (Aguilar de la Frontera), 'Borrón y cuenta nueva' (El Salar, Granada) y 'Los que nunca fallan' (Córdoba).

Por otro lado, las 15 comparsas que se subirán al escenario del Gran Teatro serán 'Quitapenas' (Córdoba), 'Yo que soy tan guapa y artista', 'La última canción' (Almodóvar del Río), 'Dame tus males' (Córdoba), 'La Banda Calavera' (Córdoba), 'Gentes sin nombre' (Montalbán), 'La Velada' (Córdoba), 'El Golpe' (Granada), 'El telar del destino' (Aguilar de la Frontera), 'Martes de Carnaval' (Córdoba), 'El mensajero' (Córdoba), 'La nocturna' (Córdoba), 'Los Despojaos' (Marchena, Sevilla), 'No sin mi guitarra' (Córdoba) y 'Bendita Locura' (Córdoba).

Una de las actividades más destacadas del Carnaval de Córdoba es la jornada dedicada exclusivamente a los mayores de Córdoba, para quienes la asociación también diseña su tradicional concurso. El éxito de esta iniciativa es palpable en el número de grupos inscritos: si el año pasado hubo seis, para el de 2024 hay 11.

Todos los conforman usuarios de los Centros de Participación Activa Para Personas Mayores (CPAPM) de Córdoba, dado que es una iniciativa en la que también participa la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba. Los nombres de los grupos son los siguientes: 'Los Jinetes de Santa Cruz' (Santa Cruz), 'Las que no paran de empujar' (Higuerón), 'La tierra que más quiero' (Levante), 'Las que bajaron del cielo' (Barrio de los Ángeles), 'Robin Hood' (Villarrubia), 'El Fuego' (Osario Romano), 'Las primas del Torete' (Huerta de la Reina), 'Kenpati Kenpami' (La Fogarilla), 'La Batalla' (Alcolea), 'Los del Vistalegre' (Ciudad Jardín) y 'Las Inmortales' (Antonio Pareja).

Por otro lado, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes de concesión de autorizaciones de venta para la temporada de carnaval correspondiente a los años 2024, 2025, 2026 y 2027. Durante el tiempo fijado, el Consistorio permitirá que puedan venderse artículos de Carnaval, palomitas y algodón dulce en seis localizaciones el Centro de Córdoba: Calle Claudio Marcelo esquina con Capitulares, Plaza de las Cañas, Plaza de la Corredera, Bulevar de Gran Capitán (frente a la iglesia de San Nicolás), Bulevar de Gran Capitán (frente a la óptica Soloptical) y Plaza de las Tendillas (frente a la farmacia Beltrami).

La concesión de autorizaciones de venta para el próximo año comprenderá desde el 10 de febrero hasta el 18 de ese mismo mes. Para los años sucesivos, llegado el momento, se determinará cuáles serán los días dependiendo de cuándo se establezca el Carnaval de Córdoba de acuerdo al calendario de Fiestas Populares que aprueba la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.

