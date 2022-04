El cordobés F. Javier Gutiérrez vuelve al terror en Hollywood con ‘Home School’

El cineasta cordobés F. Javier Gutiérrez (Tres días, Rings) vuelve al cine de terror con su nuevo proyecto, de nuevo impulsado en Estados Unidos. Se trata de la película Home School, protagonizada por la tiktoker Charli D'Amelio (The D'Amelio Show), el número 1 del mundo con 140 millones de seguidores (casi 200 si sumamos sus 48 millones de seguidores en Instagram).

Según avanza la prestigiosa publicación Deadline, el proyecto lo financia Proxima Media, estudio responsable de películas como 300, La red social, Fast and the Furious, Mama Mia! o The Fighter.

En Home School, D'Amelio interpretará a Mira, una joven de 17 años que se muda a una ciudad diferente para vivir con su tía después de que su madre fallezca, y que descubre que la muerte de su madre y su propio futuro están entrelazados de manera sobrenatural. El proyecto que marca el debut cinematográfico de D'Amelio con actores reales se considera el primero de una franquicia de ocho películas de suspense protagonizada por la dos veces ganadora del premio Kids Choice.

“Tan pronto como leí , supe que era para mí. Conecté con el personaje, Mira, la historia, el guión y el equipo. Sabía que si iba a hacer una película, tenía que ser algo divertido, innovador y fresco”, dijo D'Amelio a la revista especializada.

Por su parte, el director cordobés ha recordado que conoció a Ryan Kavannaugh, responsable de Proxima Media, cuando ambos desarrollaban su frustrada versión de El cuervo, con Luke Evans. “Sabíamos que queríamos fomentar aún más una asociación creativa. Estoy emocionado de que Home School marque nuestro primer proyecto oficial juntos”, señaló Gutiérrez, que ha confiado en que la película “tiene el potencial para convertirse en un clásico moderno”.

Home School cuenta con un guión de Casey Giltner y será la segunda cinta de Kavanaugh en recaudar fondos a través de la bolsa de valores de entretenimiento, esx.io. La producción comenzará en julio.

El último proyecto que desveló el director cordobés fue una versión de Angustia, el clásico de Bigas Luna, para Maestranza Films, y que, en principio, se iba a empezar a rodar durante el pasado invierno, según contó el propio director a este periódico.