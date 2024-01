Teatro Avanti programa de nuevo un tributo musical a 'La granja de Zenón'

Teatro Avanti ofrecerá el próximo domingo 14 de enero a las 12:00 un tributo musical a La granja de Zenón, después de tener que suspender otra adaptación realizada por Teatro Omeya.

La de este domingo vendrá de la mano de la compañía Kalifa Teatro y se trata de su primer proyecto. El espectáculo estará protagonizado por el granjero Zenón y los animales de la granja, como son el gallo Bartolito, la vaca Lola, el lorito Pepe o el caballo Percherón.

En la trama, la sobrina de Zenón, Susanita, le ayudará con las labores y con el cuidado de los animalitos que habitan en ella. Pero un gran día se acerca: la boda del pavo y la pava, evento a partir del cual se desarrolla toda una historia de diversión para los más pequeños.

Las entradas tienen un precio de ocho, diez y 11 euros, y pueden adquirirse a través de Giglon.

