Finde para todos: María José Llergo en el Gran Teatro, concierto de bandas cofrades y un espectáculo de hipnosis

María José Llergo inicia su gira en Córdoba

La cordobesa María José Llergo actuará este sábado en el Gran Teatro de Córdoba, iniciando así su nueva gira. Este arranque coincide también con el que será el primer concierto que la artista ofrecerá en este recinto de la capital y lo hará con un sold out. Durante su actuación, Llergo presentará su último trabajo, Ultrabelleza, en el que, a través de 12 canciones, se muestra tan lejos de ataduras convencionales como cerca de almas radiantes. Los propios límites puestos a prueba para volar más alto y más libre que nunca. Las raíces del cante flamenco permanecen en un ADN musical innegociable pero dispuesto a la reconstrucción más sublime sin miedo al riesgo. Ir un paso más allá de lo evidente para perdurar, con una sana ambición por remarcar la dicha de lo bonito que es apreciar y admirar lo que es distinto.

Sesión de hipnosis y mucha magia en Avanti

El Teatro Avanti celebra este finde su festival Imagilusión, que tendrá su máximo exponente en el espectáculo de hipnosis Despierta del mentalista Toni Pons. Ha sido reconocido por la Sociedad Nacional de Hipnosis Clínica-Terapéutica como miembro de honor por su constante labor en la difusión de la hipnosis. Valenciano de nacimiento, desde muy pequeño empezó a aficionarse a la magia, pasando después al mentalismo y a la hipnosis. En 1990 comenzó a formarse en auto-hipnosis y fue en 2005 cuando decidió dar el salto al mundo artístico profesional y a presentar espectáculos de magia en salas de pequeño formato y en eventos privados. Combinaba así espectáculos de “magia de proximidad” para adultos con shows para público familiar.

Este espectáculo será el viernes a partir de las 20:30, al que le seguirá la Gran Gala Mágica el sábado a partir de las 20:30. El maestro de ceremonias será Cristian Miró y en la gala participarán la Maga Martilda y los Magos Henry Evans, Ati y Alúa.

El festival pondrá el broche final con el espectáculo de Los Taps, que trasladará a toda la familia a un mundo de magia y cabaret con excéntricos personajes.

Música y teatro excéntricos para toda la familia

El Teatro Góngora de Córdoba acogerá este domingo una propuesta absolutamente original: Clásicos Excéntricos Ad Libitum, una curiosísima adaptación de piezas universales de la música clásica para instrumentos no convencionales. El espectáculo combina lo teatral, lo humorístico y la música en directo ofreciendo un programa universal y muy didáctico, perfecto para todos los públicos, que acerca la música clásica al espectador con libertad y descaro, sin complejos ni miedos.

Concierto de bandas cofrades en la plaza de toros

Bajo el nombre de Magna. La música de la pasión, la plaza de toros de Córdoba será este sábado el centro neurálgico de la música cofrade gracias al concierto de bandas de cornetas y tambores, y agrupaciones musicales. En él participarán tres de Córdoba (Caído y Fuensanta, Cristo de Gracia y La Salud), tres de Sevilla (Las Cigarreras, Tres Caídas y Virgen de los Reyes) , una de Jerez (La Sentencia) y otra de Cádiz (Rosario).

Mercadillo y desfile de moda africanos

La séptima edición de la Noche Negra finalizará este finde con dos intensas jornadas, ambas en el Centro Social Rey Heredia. Este viernes tendrá lugar un mercadillo solidario de artesanía, así como talleres de juegos de semillas y otro de ocio intercultural.

El sábado habrá múltiples actividades, como espectáculos de circo para las familias, un desfile de moda afro andaluza, una concentración por la paz y marcha por la dignidad humana, y actuaciones de música y danza africana.

Concierto de piano

Por su parte, el Festival de Piano Rafael Orozco continuará este viernes con el segundo de los conciertos que la cita dedica a Serguéi Rachmáninov por su 150 aniversario. Será en el Gran Teatro a partir de las 20:00. Los protagonistas de este concierto serán los solistas Sergei Yerokhin, Daniel Ciobanu y Jorge Luis Prats, bajo la batuta de Salvador Vázquez.

El sábado cogerá el testigo el pianista Domenico Codispoti a partir de las 20:00 en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.

Cartelera de los cines de Córdoba

En Cordópolis te ofrecemos un único portal en el que consultar la cartelera de todos los cines de Córdoba y comprar las entradas. Puedes acceder a ella en este enlace.

Más cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde las siguientes películas: Luna de miel (este viernes a las 18:00), Don Juan (este viernes a las 20:30), Evangelion: 3.0 (You can not) Redo (este sábado a las 18:00) y Alma viva (este sábado a las 20:30).

Flamenco

Por su parte, las Matinales Flamencas finalizarán este domingo el recital del cantaor ´José Montoya Carpio El Berenjeno a partir de las 12:00 en la Posada del Potro.

Electronic lunch en el C3A

La promotora cultural Electronic Lunch celebra este sábado de 12:00 a 22:00 su nuevo picnic electrónico en el Centro de Creación de Andalucía (C3A) de Córdoba. Para esta nueva edición, la promotora andaluza ha anunciado como cabeza de cartel a Fernanda Arrau, una dj-productora de origen chileno afincada en Madrid y, como siempre, los asistentes podrán acceder de manera totalmente gratuita (con aforo limitado y acceso en orden de llegada) y disfrutar de las sesiones y talleres programados.

Música electrónica vanguardista en La Rambla

La Rambla acoge este fin de semana una nueva edición del ciclo Aptitudes Sonoras, una de las actividades señeras del proyecto Aptitudes, organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Fundación Rafael Botí y comisariado por Juan López López. Este sábado noche (22:00) la propuesta la conformarán la vizcaína RRUCCULLA y el finlandés Future Ark. La primera, con disco nuevo reciente, Zeru Freq. (Lapsus Records), donde conviven composiciones enérgicas y el experimentalismo y donde la batería tocada en directo cobra un papel protagonista. Por su parte, Future Ark es productor musical e ingeniero de mezclas de Helsinki residente en Sevilla. La entrada es gratuita hasta completar aforo, en la Sala de los Trinitarios del Paseo del Convento.