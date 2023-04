Finde lleno de citas con la Feria del Libro, la Bienal de Fotografía, la Cata del Vino y Carnaval

Comienza la Feria del Libro

Córdoba inaugurará este viernes la 48 edición de la Feria del Libro, que rendirá homenaje al poeta y pintor jiennense, Ginés Liébana. La feria contará con un total de 75 actividades para todos los públicos y estará abierta hasta el 1 de mayo en el Bulevar de Gran Capitán. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador en 2017 del Premio Cervantes (fue el primer autor centroamericano en conseguirlo), va a ser el protagonista este viernes a las 20:00 del encuentro inaugural . En este enlace puedes conocer toda la programación para este fin de semana.

Exposiciones de la Bienal de Fotografía

Durante este fin de semana y hasta el 18 de junio, la capital también disfrutará de la Bienal de Fotografía, que contempla un programa de exposiciones y otro de actividades complementarias, aunque estos días no habrá ninguna. No obstante, las muestras que puedes visitar por el momento son 1001 (sala Vimcorsa), Fuera del mapa (centro cultural José Luis García Palacios), Nilo blanco y Armonía (Casa Góngora), Bárbara para siempre (centro Pepe Espaliú), una exposición de varias autoras (Teatro Cómico de Córdoba), Emires y Sultanas. Príncipes del Toreo (Museo Taurino), Coloquios: realidades imposibles (Colegio de Arquitectos), Queens of Fantasy (Galería Ignacio Barceló), Circus (Sala Gris), y una exposición de arte marroquí y otra titulada Bagdad, un lugar moderno (1958-1978) (Casa Árabe).

Cata del Vino Montilla-Moriles

Sin duda, uno de los actos señalados para este fin de semana en Córdoba es la celebración de la Cata del Vino Montilla-Moriles, que abrió sus puertas este miércoles en la plaza de toros, primera ocasión que se celebra en Los Califas. Esta cita marca el preludio del Mayo Cordobés, mes del año durante el cual Córdoba recibe un aumento de turistas gracias a eventos como Cruces, los Patios y la Feria.

Carnaval en el Teatro de la Axerquía

La Asociación Carnavalesca de Córdoba celebra este sábado en La Axerquía una nueva edición de su Festival de Primavera en el que actuarán los primeros premios del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba de este año: la comparsa 'Una comparsa especial' y la chirigota 'Qué noche la de aquel día'.

Desde Cádiz llegarán la comparsa 'Los esclavos', segundo premio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de la capital gaditana de este año; el grupo de José Luis García Cossío, El Selu, la chirigota callejera 'Amo a escuchá' -ganadora del COAC en 2023- y la comparsa 'El embrujo de Cádiz', cuarto premio en el certamen gaditano.

La obra 'La niebla' como recuerdo a Góngora y Quevedo

El Teatro Góngora acogerá este viernes la obra La niebla, que servirá como homenaje y recuerdo a los escritores Góngora y Quevedo. Esta iniciativa parte del dramaturgo Chema Cardeña, una obra que viene a cerrar un círculo iniciado 26 años atrás, con otra obra de su autoría, La estancia en la que dos grandes dramaturgos ingleses, William Shakespeare y Christopher Marlowe, se embarcaban en un duelo a vida y muerte.

La niebla habla del peor enemigo del hombre: la pérdida de la memoria, del recuerdo, de la propia biografía. Lo onírico y lo real se mezclan en esta pieza, que es un homenaje a la poesía, a los poetas y a todos aquellos a los que la memoria, les arrebató su pasado.

Teatro inclusivo en el Góngora

Para toda la familia, el Instituto Municipal de Artes Escénicas ha programado para este domingo, en el Teatro Góngora, el espectáculo inclusivo Camino a la escuela, inspirado en el documental Sur le Chemin de L’École, de Pascal Plisson. Tres hermanas, un camino y un objetivo: tener el futuro en sus manos. La extraordinaria historia de tres hermanas que se enfrentan diariamente a obstáculos y adversidades para llegar a la escuela.

Tres niñas que viven en un país cualquiera, en un lugar igual de lejano que próximo, que no hablan ningún idioma concreto y, al mismo tiempo, los hablan todos. Un espectáculo sugerente, visual y sin texto que se inspira en la historia real de niñas y niños de todo el mundo. Niños autónomos y capaces, que comparten las ganas de aprender y cambiar su mundo.

Además de estas obras, Avanti propone Pizpireto, para el público adulto (este sábado a las 21:00), y La sastrecilla valiente, para todos los públicos (este domingo a las 12:00).

Por último, la actriz y escritora Alejandra Vanessa estará este sábado en el Teatro Valent con su monólogo Y punto.

Matemáticas en la calle

La Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba y la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales celebrarán este sábado la actividad Matemáticas en la calle, que tendrá lugar desde las 10:00 hasta las 15:00 en el Vial. La actividad está dirigida a todos los públicos y se pretende presentar un entorno donde jugar y disfrutar junto con las matemáticas.

Música

Las salas de Córdoba acogerán este finde los conciertos de Linkoln Park (este viernes a las 21:00 en el Ambigú de la Axerquía), Raule (este viernes a las 21:30 en la sala Impala), la banda Dr. Feelgood (este domingo a las 19:30 en el Ambigú de la Axerquía). Además, Florida 38 tendrá este viernes la música en directo de Isa Jurado y el sábado Maikel y los enganches.

Flamenco

El ciclo Trasteando con la guitarra continuará este domingo en la Posada del Potro con el recital flamenco del guitarrista Francisco Valero, que estará acompañado por la percusión de Daniel Morales Mawe y Jorge del Pino, y por la bailaora Rocío Arrom.

Cine

La Filmoteca de Andalucía, en su sede en Córdoba, proyectará este finde Camille (este viernes a las 18:00), Fuego (este viernes a las 20:30), Encanto (este sábado a las 18:00) y La casa de Jack (20:30).

Por otro lado, en el Centro de Recepción de Visitantes podrá verse este domingo la película Fear, a partir de las 20:00.