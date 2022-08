Finde con conciertos en diferentes escenarios de Córdoba, el regreso teatral de 'Fuenteovejuna' y Fuel Fandango en Cabra

La localidad de Fuente Obejuna continuará este fin de semana con una nueva edición de Fuenteovejuna, representación teatral que estará dirigida por José Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis y en la que participarán más de 300 vecinos y vecinas del municipio. Este año, la novedad será la incursión del propio Lope de Vega y Ríos, un juglar que le cuenta al autor la historia del municipio, ambos narradores activos durante la representación, ofrecerán al espectador cuáles fueron los pasos que siguió el dramaturgo para escribir Fuenteovejuna.

Una de las citas musicales destacadas de este fin de semana nos lleva hasta Cabra, donde actuará el dúo cordobés Fuel Fandango dentro del festival Donde brillan las estrellas. El concierto tendrá lugar este viernes a partir de las 22:00 en el auditorio Alcalde Juan Muñoz.

Los cines de verano abiertos en Córdoba ofrecen para este finde una programación muy variada. En los cines que gestiona la empresa Esplendor Cinemas podrán verse, este viernes, este sábado y este domingo las siguientes cintas: Los Minions. El origen de Gru (El Coliseo de San Andrés), Voy a pasármelo bien (Delicias), Bullet Train (Fuenseca) y Padre no hay más que uno 3 (Olimpia).

La música en la capital continuará este viernes con el concierto del grupo andaluz La Dstyleria, en el Quiosco Joven, dentro del ciclo Planneo al Fresco. Además, en la Plaza del Triunfo actuará la bailaora Sonia Monje (este viernes) y el cantaor Bernardo Haya El Bronce y el guitarrista Román Carmona (este sábado) dentro del ciclo Flamenco en la Terraza.

Por último, el ciclo Al calor del flamenco traerá este sábado a la Posada del Potro un recital flamenco de Laura Santamaría y su grupo.

El ciclo Conciertos Sentidos, de la Fundación Cajasur, continuará este viernes en el Palacio de Viana con el concierto de Luis Muñoz, que ofrecerá su espectáculo No es el final. En él, el cantante manchego pondrá sobre el escenario su último trabajo, plagado de toques latinos, ritmos funky, de bossa nova, salsa y pop. Será un concierto íntimo acompañado de piano, guitarra, percusión y voz.

La localidad de Santaella celebra este sábado la séptima edición del Festival de Cortometrajes que organiza la Asociación de Cine Celuloide, con la colaboración de la Diputación de Córdoba. Los cortometrajes finalistas serán emitidos ese mismo día en el Paseo del Adarve de la localidad.

El concurso establece cuatro modalidades de premios, el de Mejor Cortometraje Nacional (dotado de 800 euros), Mejor Cortometraje Provincial (de 400 euros), el Mejor Cortometraje Valorado por el público y el Mejor Cortometraje Por la Igualdad de Género (de 400 euros ambos).

