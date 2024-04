El espectáculo de pompas de jabón ‘Dreaming Bubbles’ llega a Córdoba este finde.

El Teatro El Brillante acogerá el próximo sábado 6 de abril el espectáculo de pompas de jabón Dreaming Bubbles, protagonizado por el actor y performe Pierapolo Laconi, conocido como Whitedream.

El título tiene dos significados. El primero, conectado con la escena, es que el personaje Whitedream puede realizar lo que el público en el escenario solo gracias a sus sueños y su fantasía. El segundo, conectado al público, es que , a pesar de las adversidades, una pompa de jabón es capaz de mantener viva la gana de soñar gracias a su belleza y fragilidad.

Desde la promotora del teatro señalan que se trata de un espectáculo “capaz de sorprender no solo a los peques, sino también los adultos, activando ese mecanismo subconsciente que nos permite de volver a ser niños mirando estas esferas iridiscentes, guiados por el conjunto de los varios trucos propuestos y una banda sonora estudiada ad hoc”.

Las entradas para ver Dreaming Bubbles a las 18:00 están disponibles en www.Giglon.com y tienen un precio de 12 euros.

