Del barrio a los grandes conciertos: la Velá de la Fuensanta comparte agenda con Pablo Alborán y David Bisbal

La Velá de la Fuensanta es la protagonista de este fin de semana cultural. De nuevo, la plaza del Pocito del barrio de La Fuensanta se llenará de música y gastronomía en la también denominada feria chica de Córdoba. Tras el pistoletazo de salida con el pregón de Miguel Ángel de Abajo Medina, la programación cultural arrancará este viernes con el flamenco, las sevillanas y la rumba de Alto Guadalquivir, a las 14:00, y a las 21:00 comenzará el show infantil La Patrulla. A las 22:00, los coros Jarana y Amigos de San José Obrero se encargarán de amenizar la noche, tomando el testigo a las 23:30 la orquesta Gabbana.

Para el sábado, las academias de baile Nanes Luna y Estefanía Cuevas ofrecerán un espectáculo a las 14:00, tal y como hará la escuela Baila conmigo a las 21:00. También el sábado habrá un grupo de versiones de flamenco, El Claus y Amigos, a las 22:00, y a las 00:00, el público podrá disfruta de las mejores versiones de los años 80 y 90 con el grupo 12 Pulgadas.

La programación del domingo arrancará a las 12:00 con un espectáculo de magia a cargo de Karlos Magic. A las 13:30 habrá un pasacalles de la batucada Samborejo y a las 14:30, un tributo a la rumba de siempre con Rumba Vinilo. La música regresará a las 2030 con un dj y a las 21:30, con el grupo de baile cordobés Fitflamc.

Además de estas actuaciones, los más pequeños podrán disfrutar de atracciones, abiertas durante el siguiente horario: viernes y sábado, de 12:00 a 2:00, y el domingo, de 12:00 a 22:00. Durante la jornada dominical, todas las atracciones tendrán un descuento del 50% por el Día del Niño. Asimismo, durante todo el fin de semana tendrán lugar los paseos en piragua dentro de la Ruta del Caimán.

Por otro lado, la gastronomía también será plato fuerte durante la Velá de la Fuensanta. Así, este viernes a las 13:00 tendrá lugar la degustación de sardinas y el sábado, de huevos, también a la misma hora. Ambas cuentan con la colaboración de la asociación de vecinos San José Obrero. El domingo, también a las 13:00, la degustación será de salmorejo.

La plaza de toros de Córdoba acogerá este fin de semana dos grandes citas con la música: los conciertos de Pablo Alborán y de David Bisbal. El primero en actuar será el cantante malagueño, que presentará este viernes su disco La cuarta hoja. Córdoba es una ciudad que quiere, y mucho, a Alborán, ya que no hay que olvidar que el pasado año hizo doblete, también en la plaza toros.

Por su parte, el artista almeriense hará lo propio este sábado para presentar su álbum Me siento vivo.

El Otoño Sefardí se despide este fin de semana con una programación que incluye visitas guiadas, teatralizadas, conciertos, ruta de senderismo y en bicicleta, recreaciones históricas, talleres y experiencias interactivas y sensoriales. Puedes consultar todas las actividades en este enlace.

La nueva temporada de espectáculos del Centro Flamenco Fosforito arrancará este viernes con un concierto que protagonizará la compositora, pianista y cantaora sevillana Miriam Méndez, conocida artísticamente como La princesa descalza, y que tendrá lugar, a partir de las 21:00 en la Plaza del Potro.

Por otro lado, la terraza del Centro de Recepción de Visitantes, dentro del ciclo Flamenco en la terraza, acogerá este viernes el recital de la bailaora María Castro a partir de las 22:00.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!