Ara Malikian llega a Pozoblanco en su última gira

Uno de los principales baluartes de esta disciplina en todo el mundo, con nominaciones, incluso, a los premios Grammy Latino. Y es que Ara Malikian aterrizará en territorio cordobés a principios del 2024 en busca de continuar su última gira: The Ara Malikian World Tour donde está haciendo un recorrido por toda la geografía española, e incluso terminando el 2023 con eventos tanto en Bilbao como en Madrid o en Sevilla.

Aun así, ¿quién es Ara Malikian? Es un violinista libanés, con ascendencia armenia y con la nacionalidad española. Se inició en esta disciplina musical muy joven, de la mano de su padre. Su talento fue reconocido muy pronto, a pesar de las difíciles circunstancias que traía consigo la guerra civil libanesa, obligándole a vivir en un ambiente bélico. A pesar de todo esto, el músico consiguió dar su primer concierto importante a los 12 años y, dos más tarde, consiguió una beca alemana para cursar sus estudios en el Hochschule für Musik und Theater Hannover, mientras que los amplió en Londres un tiempo después.

Una vez terminada su carrera académica, Malikian fue ganando experiencia internacional hasta tal punto de que ha logrado tocar en las mejores salas de concierto de todo el mundo como puede ser Nueva York, París, Viena, Toronto o Tokio, entre otros. Además de haber recibido premios en concursos como Niccolo Panaini, Zino Francescatti, Rodolfo Lipizer, Juventudes Musicales o Rameau.

Por tanto, tiene un bagaje mundial a la altura de muy pocos músicos y en la actualidad trata de disfrutar de su disciplina por territorio español. Es por ello que su gira The Ara Mailikian World Tour prosigue su curso en este tramo final de 2023 y llegará a Pozoblanco durante el primer mes de 2024. El Teatro El Silo acogerá al violinista libanés el próximo 26 de enero a las 21:00 en un concierto que está inspirado a su hijo.

De hecho, el propio artista admite en su página web que una vez vio por primera vez a su hijo, entendió que “un día todos fuimos esa fuerza que el tiempo hace que olvidemos”. “Esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre”.

Asimismo, las entradas están disponibles por el momento en todas las zonas a un precio que va desde los 33 a los 48 euros.