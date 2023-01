Cinco años sin Pablo García Baena: “El poeta que se lee es el poeta vivo”

El poeta y editor Rafael Inglada tiene a punto de edición Prosa completa 3, el tercer volumen que la Universidad de Córdoba y la editorial Renacimiento han dedicado a la obra completa del poeta cordobés Pablo García Baena (1921-2018) bajo su coordinación. Con este libro, que verá la luz en febrero, el propio Inglada, pondrán fin a la tarea que ha consagrado a recopilar el material poético, narrativo y ensayístico del escritor cordobés, miembro del Grupo Cántico, de cuyo fallecimiento se cumplieron cinco años el pasado sábado.

En declaraciones a Cordópolis, Inglada señala, en cualquier caso, que la publicación de Prosa completa 3 no es un punto y final, puesto que considera que la obra de García Baena está muy viva. “El poeta que se lee es el poeta vivo”, señala el editor, que remarca que la producción de García Baena fue muy fértil y trascendió la poesía, el género por el que fue más reconocido el escritor cordobés, premio Príncipe de Asturias.

Buena muestra de esta magnitud creativa está en los tres volúmenes dedicados a la prosa de García Baena, que muestran una visión de su obra mucho más personal. “El decía que era parco en escribir, pero realmente tiene una producción enorme”, explica Inglada, que apunta que buena parte del material que ha recogido responde a textos de carácter ensayístico, prólogos, reflexiones y textos para presentaciones de amigos. “Como Pablo no sabía decir que no, siempre estaba liado”, bromea el editor, que recuerda que, tras la muerte del autor, se han publicado varios libros con su firma: desde Claroscuro, su obra póstuma, a obras con poemas sueltos y olvidados.

Él por su parte, ha buscado, editando toda la obra completa de García Baena, la posibilidad de dar al público “presente y futuro” una panorámica y una visión amplia de una voz única en la literatura y la poesía española del último siglo, que es conveniente que no se deje caer en el olvido. En este ámbito, Inglada reconoce que convendría hacer “un mayor esfuerzo por difundir la obra de García Baena”. “Si hay apoyo de las instituciones, siempre estará viva su palabra”, reflexiona.

En este sentido, Inglada apunta a que la obra de García Baena sigue vigente hoy. “Las generaciones poéticas más jóvenes siguen leyendo a Pablo; conocen su poesía porque Pablo no es sólo un maestro, sino un clásico”, señala el editor, que confía en que la nueva Biblioteca del Estado, que llevará por nombre Grupo Cántico, se convierta en un punto neurálgico para el estudio de la obra de García Baena y del resto de los miembros y autores de aquel movimiento surgido en la posguerra cordobesa.

“Yo creo que lo más importante ahora es aglutinar los fondos de los miembros de Cántico en un sitio en concreto y que no sea una diáspora. La biblioteca sería un sitio idóneo”, ha apuntado el poeta y biógrafo, que recuerda que lo importante en este tipo de empresas es generar un espacio que sea de fácil acceso para los investigadores interesados en la obra de Cántico y García Baena. “Esa es la clave para que esté siempre latente”, resume Inglada.

¿Seguirá habiendo sorpresas vinculadas a la figura del autor cordobés? Inglada recuerda que Renacimiento aún tiene pendiente publicar una cronología sobre García Baena, si bien reconoce que, por su meticulosidad y sobre todo gracias al cuidado que ha tenido su familia, los cajones del poeta cordobés ya han sacado a la luz la mayoría de su obra.

“Conozco a fondo los cajones de Pablo García Baena y creo que será más difícil encontrar inéditos. Pero es muy típico que haya cajones escondidos en casas de familiares y amigos. Dependerá del azar”, vaticina el editor, que el año pasado, sin ir más lejos, publicó Balkis (Inglada ediciones) una obra de teatro inédita de Ricardo Molina, uno de los compañeros de Pablo en Cántico.

