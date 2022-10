Carmen Linares inaugurará el nuevo curso de la Cátedra de Flamencología

La cantaora Carmen Linares será la protagonista de la sesión inaugural del nuevo curso de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba (UCO), que este año cumple su 26 años con una programación en la que brillan las presencias de otras grandes figuras del arte jondo, como el bailaor Farruquito o la maestra Cristina Hoyos.

La Cátedra, dirigida por el cantaor David Pino, ha anunciado en redes sociales su programación, al tiempo que ha abierto el plazo para matricularse en la web de la UCO: https://www.uco.es/catedrasyaulas/catedraflamencologia/matriculacion.html

En cuanto a la programación, la sesión inaugural, que tendrá lugar a finales de noviembre, la protagonizará la cantaora Carmen Linares, una de las voces más importantes de la historia del flamenco, que acaba de ganar el Premio Princesa de Asturias de las Artes. La clausura, por su parte, la protagonizará otra leyenda, el cantaor cordobés Manuel Moreno Maya El Pele, medalla de oro de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

Entre medias, un nutrido grupo de artistas y sabios del flamenco ofreciendo testimonios, conferencias o participando en mesas debate. Dentro del ciclo testimonios (entrevistas y charlas), la presencia más mediática será la de Farruquito, figura clave de la danza flamenca. No menos importante es la presencia de la coreógrafa Cristina Hoyos o del cantaor Calixto Sánchez, ambas figuras con gran peso dentro del arte flamenco. La juventud y la frescura en este ciclo la pone la presencia de la cantaora Belén Vega.

En cuanto a los conferenciantes que ofrecerán distintos conocimientos sobre el arte jondo, estarán este año David Pino, Raúl Rodríguez, Chemi López, Álvaro de la Fuente, Andrés Batista y Javier Conde, José Luis Ortiz Nuevo, Antonio Hermosín, Faustino Núñez (un conferencia sobre Manolo Sanlúcar), Curro Pinaña, Pedro Ricardo Miño, Lola Pérez o Antonio Conde González-Carrascosa, entre otros.

Además, habrá varias mesas redondas y, en el marco de la cátedra, se presentará el documental El Pele, Leyenda Viva.

